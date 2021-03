Después de más de un año alejado del circuito por lesión, el tenista suizo Roger Federer, número seis del ranking ATP, tuvo un regreso triunfal en Doha, luego de vencer el miércoles al británico Daniel Evans por 7-6 (8), 3-6 y 7-5 en el Abierto de Qatar.

Federer estaba exento de disputar la primera ronda en el ATP 250 del torneo catarí, por lo que el duelo ante Evans fue su debut. En la siguiente ronda se medirá al georgiano Nikoloz Basilashvili, número 42 del ranking.

El suizo de 39 años dijo que independientemente del resultado, se sentía feliz por el único hecho de estar de regreso. En 2020, Federer se sometió a dos cirugías de rodilla, pero no dio muestras de debilidad física en la batalla de dos horas y media.

A la pregunta sobre si jugó libre de dolor en la rodilla, respondió:

“No sé si estuve completamente libre de dolor. Con el cansancio, uno no sabe si es la musculatura u otra cosa, pero lo importante es cómo me voy a encontrar mañana. Ha sido un camino largo y difícil, es un enorme desafío regresar a mi edad, pero merecía la pena, porque he jugado un buen encuentro”.

Después de la semifinal del Abierto de Australia que perdió en enero de 2020 ante Novak Djokovic y un partido de exhibición a principios de febrero del año pasado ante Rafael Nadal en Sudáfrica, Federer decidió someterse a una artroscopia en la rodilla derecha, que le molestaba desde hacía tiempo. En cambio, fue el primer torneo categoría ATP 250, el nivel más bajo del principal circuito profesional, desde su título en el césped de Stuttgart en junio de 2018.

Federer, con más de 1,500 partidos en su cuenta y 20 títulos de Grand Slam (liderato mundial que comparte con Nadal), indicó que ahora los descansos son bienvenidos, aunque ha extrañado el tour.

“Después de 20 años en el tour, estar en casa por un periodo prolongado de tiempo y haber usado ese periodo de una manera diferente, ha sido bastante agradable”.

Antes de iniciar el torneo comentó que nunca consideró el retiro, pese al tiempo alejado de las canchas.

"Sé que es raro que un hombre de casi 40 años regrese después de un año de baja. Lo importante es que estoy lesionado y sin dolor. El dolor está completamente bajo control".

Durante la ausencia de Federer, Rafael Nadal ha igualado su marca de 20 títulos de Grand Slam al ganar el Abierto de Francia y Novak Djokovic ha pasado a los 18 con la victoria en el Abierto de Australia.

"Mi preocupación es más mi propio juego, mi propia salud, sobre el récord. Creo que para ellos tal vez esto sea más grande que para mí en este mismo momento, porque para mí era muy importante igualar el récord de Pete (Sampras) y, potencialmente, romperlo", dijo.

deportes@eleconomista.mx