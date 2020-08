El futbol en México tiene una nueva alternativa para alcanzar más consumidores: los Fantasy Games.

La Liga MX y Funatix exploran desde el actual torneo un nicho de mercado con la visión de volverlo un modelo negocio, monetizarlo, con la inercia de un país donde el acceso de las personas a un smartphone es del 92%, de acuerdo al estudio “Hábitos de los consumidores móviles en México 2019” (elaborado por Deloitte).

Es la primera vez que una app desarrollada por una empresa especializada en Fantasy Games puede nombrarse como “oficial” de la Liga MX, pues aunque existen en México otras aplicaciones o sitios que ofrecen ésta alternativa de juegos interactivos, sólo Funatix tiene beneficios de exclusividad, en un primer paso con un contrato hasta el 2022.

¿Qué beneficios tiene ser la app oficial de la Liga MX?

“La exclusividad en el sentido de poder llamarnos: Fantasy Oficial de la Liga MX. Hay ciertos derechos que tienen los otros fantasy pero ninguno de ellos se puede llamar el fantasy oficial, que nos llevará a hacer diferentes activaciones con los equipos y con la Liga MX, que en sus redes sociales sólo está trabajando con nosotros.

Abraham Safdie, director de Funatix charló con El Economista sobre el aterrizaje en México, un mercado en el que los Fantasy Games generan en ganancias un negocio de 749.8 millones de dólares, de acuerdo con el informe Fantasy Sports Revenue In Mexico from 2015 to 2020, elaborado por TechNavio. Una cifra aún menor de lo que representa ésta industria en Estados Unidos, que es de 9, 000 milones de dólares.

¿Cómo fueron las negociaciones con la Liga MX?

“Fue una negociación difícil, pero hay que aclarar que no estamos haciendo un licenciamiento, no sacamos la chequera, sino ofrecemos un plan que sea ganar-ganar, en ser socios del negocio. Terminamos la negociación a principios de este año y teníamos pensado iniciar el torneo anterior, pero se cruzó la pandemia y nos cambió los planes. Los juegos de fantasy es un mercado inexplorado en México, sí existían pero nunca de manera en la que el creador del juego lo hiciera su negocio principal. Hay empresas que han tenido fantasy como un servicio, pero nosotros no somos complemento de nada”.

