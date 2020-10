El fan respondió, agotó los boletos en el estadio de Mazatlán FC para llenar las tribunas en un 30% de la capacidad. La Liga MX y los clubes hablan de respetar el Protocolo de Retorno de los Aficionados a los estadios en la Liga MX. Pero en el viaje al regreso y en el proceso para conseguir un boleto: ¿el fan podrá cumplir con cada punto del protocolo?

“Si van a venir, les dejo de tarea que se aprendan esto. Así nos cuidamos todos. Todos somos responsables del reglamento para disfrutar del futbol”, dice el Twitter@MazatlanFC.

Luego de cuatro meses de estadios vacíos, la Liga MX y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, aprobaron el regreso en un “proceso focalizado, gradual y ordenado”. Cada uno de los clubes entregó su protocolo antes del 8 de octubre y ahora en la comunicación, se pide a los fans ajustarse a la conducta de “no levantarse de sus asientos, no compartir objetos, ni fumar, ni casuar aglomeraciones”, entre otras medidas.

¿Toda la responsabilidad recae en el fan para que se cumpla el Protocolo?

“La responsabilidad de lo que pudiese suscitarse en los estadios no recaería en los aficionados y en su comportamiento, sino es responsabilidad del club. En la conducta de los fans del futbol mexicano, hay cosas que sí deben cambiarse, como los gritos homofóbicos, el machismo, la violencia, el racismo. Están presentes en los estadios y en la vida diaria. Ya pasó bastante tiempo de no ir a los estadios, la gente está ávida de salir y habituada al comportamiento que enseñó la pandemia”, reflexiona Sergio Varela, Doctor en Antropología Social y profesor en la FCPyS.

Dentro del Protocolo en el apartado de “Alimentos, Bebidas y Venta de productos deportivos” no señala explícitamente que no se venderán bebidas alcohólicas.

“Los puntos de venta de alimentos y bebidas se deben ofrecer comidas preparadas en envases o bolsas empaquetadas individualmente- en forma de comida para llevar-, siempre con utensilios y platos desechables. Todas las bebidas deberán ser despachadas en envases de plástico o vasos desechables”.

¿Por qué es importante prohibir el consumo de alcohol?

“El Protocolo no dice explícitamente que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Si hay un elemento que puede relajar la conducta de las personas es la bebida. La propuesta puede ser viable, pero no dice nada respecto a las bebidas alcohólicas, puedes tener a un fan bien portado pero con seis cervezas no sé si la cosas se puedan mantener en los mismos estándares”.

¿Qué tan necesario es ya regresar a los estadios?

“Es una liga mercantilizada, comercial y que tiene como interés la ganancia. La urgencia para del regreso a los estadios es la necesidad económica. La gente está ávida de actividades que puedan simular el retorno a la normalidad, como la entrada a los deportes”.

Las pérdidas económicas de los clubes por falta de taquilla comenzarán a atender ésta problemática. Boletomóvil es la empresa que presta el servicio a los clubes de Mazatlán y León para la venta de boletos. Después de que la Liga anunciara que Mazatlán FC y Necaxa serán los primeros equipos que podrán ingresar público a las gradas, la venta de boletos obtuvo buena respuesta con los fans, que agotaron los boletos para el primer partido en el estadio Kraken el viernes 14 de octubre. En las redes sociales del club de Sinaloa se leen comentarios aprobatorios sobre el deseo de comprar un boleto o de saber el proceso para conseguirlos.

Aldo Guerreo, Business Developer de Boletomóvil menciona que como empresa responsable en el regreso, para que todo salga bien, se apegan a las normas que planteó la Liga MX y los organismos de salud de los Estados.

