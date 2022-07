Las Selección Mexicana Sub20 femenil navega por un periodo oscuro a unos días del Mundial de la categoría en Costa Rica. Después de una semana que estalló la denuncia de una jugadora contra el cuerpo técnico por acoso sexual, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) llegó a una conclusión.

"No se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub20 hacia sus jugadoras".

Sin embargo, Maribel Domínguez y el preparador físico Roberto Melville, quedaron separados de manera definitiva de la Selección, pues incurrieron en conductas inapropiadas.

“Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del cuerpo técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, estos integrantes de la Selección Nacional Femenil Sub20 fueron separados definitivamente".

La investigación según habría sido consultada con 20 personas, entre ellas las partes involucradas y testigos del caso. Se informó que la psicóloga Parma Aragón no labora con la Selección Femenil y por ello, no fue parte de la investigación.

"La FMF tiene una política de cero tolerancia ante aquellas conductas que vayan en contra del código interno de conducta denominada como código Fair Play, y que atenten contra la sana convivencia y respeto de sus integrantes", se indicó en el comunicado de la FMF.

La entrenadora Ana Galindo, que viene de clasificar al cuadro femenino sub 17 al Mundial de la especialidad, tomará el control de la sub 20 para liderar al equipo en Costa Rica, desde el primer juego contra Nueva Zelanda el 10 de agosto. Galindo tuvo experiencia en el América Femenil al ser auxiliar técnico del entrenador Leonardo Cuéllar del 2017 al 2019. Este año tomó las riendas del Tricolor varonil Sub 17 para una gira por Japón, donde se convirtió en la primera directora técnica de la historia en dirigir un cuadro nacional masculino.

