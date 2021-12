Durante todo el año 2021, a Alison González le salieron alas para volar hasta lo más alto del futbol mundial, pero ahora realmente tiene alas y plumaje al ser fichada por el Club América y convertirse en uno de los traspasos más codiciados en la historia de la Liga MX Femenil.

Se trata de un fichaje histórico de acuerdo a su situación, pues de acuerdo con datos de Goal, Alison tenía contrato con Atlas hasta 2023, por lo que su llegada al América debería incluir una cuota transaccional que no ha ocurrido antes en la Liga MX Femenil, donde las jugadoras usualmente terminan su convenio con los clubes y son libres de firmar con otro.

La carta de presentación de González Esquivel es más que basta para solo tener 19 años. Ha anotado 85 goles y con ello se ha posicionado como la tercera máxima goleadora en la historia de la Liga MX Femenil, solo detrás de Katty Martínez y de Desirée Monsiváis. También conquistó un título de goleo en el Clausura 2021 con Atlas (18 y anotó tres más en liguilla).

Si bien había sumado de 16 partidos en adelante por torneo desde que llegó al Atlas en el Clausura 2019, Alison tomó el 2021 como un impulso también para la selección mayor, pues fue el 25 de enero de este año cuando recibió su primera convocatoria por parte de la entrenadora Mónica Vergara y el 20 de febrero tuvo sus primeros minutos en un duelo contra Costa Rica. En 2018, fue parte de la generación que llegó a una final de un Mundial sub 17.

“Termina una etapa maravillosa, irrepetible e inolvidable en mi carrera, deseo el mayor de los éxitos a cada integrante de esta institución (Atlas) y, por otra parte, quiero compartir mi inmensa alegría de iniciar un nuevo reto con Club América”, dijo la juvenil en una carta de despedida hacia la organización y afición rojinegra.

El legado de González está en lo más alto. En 95 partidos con Atlas anotó 72 goles y se convirtió en la cuarta futbolista con más anotaciones con estos colores, puesto que el top 3 está ocupado por algunos íconos de la rama varonil como Edwin Cubero (88), José de Jesús Aceves (82) y Daniel Osorno (75). La jugadora estuvo seis torneos en Guadalajara después de pasar sus dos primeros en Tigres de la UANL.

“Sobre Alison, estoy contento de que sea una mujer y jugadora referente en la liga, en México y a nivel internacional. (El Apertura 2021) es un torneo para que ella consolide los pasos que ha hecho durante cada temporada. Me encuentro afortunado de estar dirigiéndola, es una gran persona y jugadora que es valiosa para Atlas y en todos los sentidos, ella es el estandarte más grande Atlas Femenil”, llegó a describir el ex entrenador rojinegro, Fernando Samayoa, sobre el potencial de la centro delantera.

A nivel global, el nombre de Alison resonó en las más altas esferas de la FIFA, pues este 2021 fue nominada por la Federación Internacional de Historia del Futbol y Estadísticas (IFFHS, por sus siglas en inglés) como la mejor futbolista sub 20 del mundo, junto a jóvenes promesas como la sueca Hanna Bennison, la neerlandesa Nikita Tromp o la australiana Mary Fowler. En total fueron 26 competidoras.

A su corta edad también ostenta en su palmarés un Balón de Oro como la Mejor Futbolista Menor de la temporada 2020-21, que recibió hace apenas unas semanas en el estadio Jalisco, además de que ganó el tercer lugar del premio NxGn por parte del medio internacional Goal, reconocimiento a futbolistas nacidas en el presente siglo.

“Disfruto de jugar futbol. Claro que un reconocimiento en lo individual es importante, pero no estoy tan enfocada en eso. Estoy feliz de que mis demás compañeras marquen, no tengo esa presión de que tengo que ir por el título de goleo o tener que meter gol. Yo quiero estar luchando por un campeonato”, dijo Alison en una entrevista realizada por su propio ex club, Atlas, tras ganar el premio NxGn.

Alison González llega así a su tercer conjunto en tres años en la Liga MX Femenil, donde fue campeona con Tigres en el Clausura 2018 y llegó a semifinales con Atlas en el Apertura 2021. Ahora, con América Femenil, la mirada está en conseguir el segundo título de la institución con jugadoras de renombre como Daniela Espinosa, Janelly Farías y las probables incorporaciones de Katty Martínez y Sarah Lubbert (jugó a préstamo el último torneo y podría quedarse).

Su vuelo ha tomado una parada en lo más alto del estadio Azteca, que será su nueva casa, después de haber empezado en el futbol desde los cuatro años de edad y tras haberse forjado en otras disciplinas como karate, gimnasia y las escaramuzas junto a su hermana, según contó en una entrevista a FutMexNation.

“Siempre he dicho que México está destinado a hacer grandes cosas. Espero que en 10 años ya hayamos ganado una Copa del Mundo y sigamos invitando a las niñas a seguir sus sueños”, dice la delantera de 19 años, que tiene dos grandes sueños a cumplir a mediano plazo: jugar la Copa del Mundo 2023 y egresar como arquitecta, un rumbo por el que seguirá luchando pero ahora vestida de azulcrema.

