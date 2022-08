El final acordado entre Ricciardo y McLaren

A raíz de las continuas dificultades del australiano Daniel Ricciardo para llevarse bien con su compañero de equipo Lando Norris durante sus dos años juntos, McLaren comenzó un proceso hace varias semanas para acordar una separación.

De acuerdo al sitio Motorsport, McLaren espera fichar a Oscar Piastri para 2023, quien actualmente se encuentra en una disputa contractual con el equipo Alpine, donde es piloto de reserva. La escudería británica comenzó conversaciones con Ricciardo sobre la rescisión de su contrato actual para abrir un espacio para Piastri de 21 años.

Esas conversaciones ahora han llegado a una conclusión con McLaren y Ricciardo acordando que esta será su última temporada con el equipo. La noticia fue anunciada primero por el piloto australiano el miércoles, antes del Gran Premio de Bélgica de este fin de semana.

Ricciardo se unió inicialmente a McLaren en 2021 con un contrato de tres años, y el ex piloto de Red Bull y Renault tiene la última palabra sobre si terminar o no el último año. Hasta hace poco, dijo que estaba totalmente comprometido a salir adelante, a pesar de algunas frustraciones competitivas.

Pero en medio de la realidad del deseo de McLaren de hacer un cambio, y las cosas no mejoraban tanto como se esperaba en el equipo, al final ambas partes acordaron que continuar no tenía sentido. Se entiende que a Ricciardo se le pagará por completo su contrato de 2023, pero también es libre de correr en otro lugar.

El director del equipo, Andreas Seidl, dice que la responsabilidad de cómo se desarrollaron las cosas debe ser compartida entre el equipo y el piloto, ya que nunca han podido encontrar la solución adecuada.

“Al final, tenemos que reconocer que no lo hicimos funcionar juntos a pesar de todo el compromiso que había por parte de Daniel, por parte del equipo y a pesar de todo el esfuerzo que todos hemos puesto. Claramente no es el resultado que no buscábamos, pero al mismo tiempo es importante ahora cambiar nuestro enfoque hacia las nueve carreras que quedan juntas y darlo todo de nuevo como equipo. Daniel hará lo mismo y tratará de terminar nuestra relación en lo alto, lo que sería importante porque estamos en una batalla cerrada con los autos Alpine”.

Ricciardo dice que la decisión se tomó después de "varios meses de discusiones" con los jefes de McLaren, Zak Brown y Andreas Seidl, y pronto anunciará sus planes futuros.



“Ha sido un privilegio ser parte de la familia McLaren Racing durante las últimas dos temporadas, pero luego de varios meses de conversaciones con Zak y Andreas, hemos decidido rescindir mi contrato con el equipo antes de tiempo y acordar separarnos mutuamente al final de esta temporada”, dijo Ricciardo en un comunicado del equipo.

