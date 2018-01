Los vestidores de Jacksonville estaban llenos de bullicio a finales de la campaña pasada. Cuatro miembros del equipo jugaban pingpong mientras que otros estaban alrededor de una mesa de dominó. Los televisores de 80 pulgadas mostraban un programa de noticias deportivas y música brotaba desde un rincón.

Doug Marrone, entrenador de la línea ofensiva del equipo entonces, atravesó la sala y sacudió la cabeza. “¿Puedes creerlo?”, murmuró.

Los Jaguars estaban en medio de una racha de nueve derrotas que eventualmente le costó el puesto al entrenador Gus Bradley. Marrone había observado a distancia durante dos años, testigo de una atmósfera que, él pensaba, era demasiado relajada y demasiado tolerante en medio de tantas derrotas.

Así que, cuando Marrone fue contratado para remplazar a Bradley en enero pasado, su prioridad era cambiar la cultura en Jacksonville. Su éxito es una razón por la que los Jaguars (12-6) están en el partido de campeonato de la Conferencia Americana de la NFL contra Nueva Inglaterra (14-3).

La mesa de pingpong fue lo primero en desaparecer, seguida por el dominó. Las casillas en el vestuario fueron cambiadas también, con Marrone mezclando grupos posicionales y colocando a ciertos jugadores junto a veteranos.

“Definitivamente lanzamos una perreta”, dijo el estelar tackle defensivo Malik Jackson.

“Fuimos a su oficina y hablamos con él. Definitivamente no estaba contento. Yo aprendí a quedarme callado y seguir la corriente. Él tiene más experiencia que yo y yo soy solamente un jugador. Él dice haz esto y yo voy y lo hago. He aprendido a seguirlo y me alegra”. Marrone hizo su cambio más significativo en los campos de prácticas.

Marrone, el ejecutivo Tom Coughlin y el gerente general Dave Caldwell querían un equipo mucho más duro y físico. Adquirieron en la lotería al poderoso running back Leonard Fournette y al agresivo tackle izquierdo Cam Robinson para complementar una defensa que fue fortalecida significativamente en la agencia libre con el end defensivo Calais Campbell, el cornerback AJ Bouye y el safety Barry Church.

Diseñaron un programa de pretemporada que era mucho más duro que lo que había experimentado los jugadores. El mensaje era claro: entrena duro o vete a casa.

“Recuerdo a los muchachos en los campos de entrenamiento diciendo que esto les quitó años de vida. Es curioso vernos ahora. Parece que él sabe lo que está haciendo”, dijo Jackson.

Los Jaguars están en el partido titular apenas por tercera vez en la historia de la franquicia, a una victoria de ir al Super Bowl.