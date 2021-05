Las banderas de Colombia se hacen visibles a lo largo de las 21 etapas del Giro de Italia, pero es en el último día de competencia que Egan Bernal las hace adquirir un significado mayor. Diez metros antes de llegar a la meta, el ciclista, de apenas 24 años, levanta ambas manos con los puños cerrados como símbolo de triunfo y un gesto de dominio; el domingo, originario de Zipaquirá se llevó el triunfo en la “Corsa Rosa” convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar las dos máximas vueltas ciclistas.

El campeón del Tour de Francia en 2019 lo mencionó previo al inicio de la prueba, no quiere ser conocido como un corredor de Tour únicamente, sino que en su mente está consagrarse en las tres grandes vueltas. De conseguirlo, sería el primer latinoamericano en lograrlo y el octavo corredor en la historia.

“Creo que en este momento me veo tranquilo pero por dentro exploto de la felicidad. Ya gané un Tour y un Giro, y es mi primer Giro. La forma en la que corrimos y en la que volví, después de estar sin correr dos años, yo creo que es especial”, dijo el ciclista de 24 años, que desde la novena etapa no soltó la maglia rosa.

Bernal, no irá al Tour de Francia, que se celebrará entre el 26 de junio y el 18 de julio, y probablemente no acuda a los Juegos Olímpicos, pero sí estaría en la Vuelta a España programada para correrse del 14 de agosto al 5 de septiembre.

Los dos años entre su triunfo en Francia e Italia fueron de incertidumbre para el atleta que tras sufrir dolencias en la espalda que lo obligaron a retirarse de la edición 2020 del Tour, puso en duda si recuperaría su nivel.

“Fui el primer colombiano en ganar el Tour de Francia, lo que representa algo muy grande para nosotros. Pero, después, con mis problemas de espalda, no logré demostrar lo que quería. He pasado por muchas dudas, me preguntaba si lograría volver, si aún tenía ganas o no”.

Para esta edición del Giro de Italia, Egan Bernal se preparó en Colombia para rodar un par de semanas en la altura y después viajó a Andorra para hacer un poco de fondo, es decir, mejorar su resistencia.

Bernal aventajó en la clasificación general a Damiano Caruso con 1:29. Simon Yates, vencedor de la Vuelta a España en 2018, acabó tercero a 4:15 del colombiano.

El premio económico al vencedor del Giro de Italia 2021 consistió en 115,668 euros, mientras que por cada etapa premió con 11,010 euros a sus respectivos vencedores, Bernal se llevó el triunfo en dos de estas. Además, el líder de la clasificación general, se adjudica 2,000 euros por día que porta la maglia rosa, el ciclista colombiano estuvo 14 días vestido de rosa.

Previo a esta victoria, de acuerdo a información del medio L'Equipe, Bernal se colocaba como el quinto ciclista mejor pagado del mundo con un sueldo anual de 2.8 millones de euros.

De esta manera, Bernal y su compañero en Ineos, Daniel Felipe Martínez, quien se aseguró el quinto puesto en la clasificación general, le dan un momento de alegría a Colombia, país envuelto en protestas sociales desde finales de abril. Por la mañana del domingo grupos de ciclistas se reunieron en la Catedral de Salde Zipaquirá, lugar de origen de Bernal, para observar la prueba contrarreloj con la que finalizaba el Giro.

"Felicitaciones Egan Bernal por su triunfo en #giroditalia2021 y el quinto lugar de Daniel Felipe Martínez. Los dos son una muestra del talento, esfuerzo, dedicación y resiliencia de nuestros jóvenes colombianos. Gracias por tanta alegría y por poner en alto el nombre del país", expresó en Twitter el presidente colombiano, Iván Duque.

A su vez, la nación reafirma su presencia en el ciclismo en ruta, donde ha figurado desde la década de los setentas. En los últimos 10 años, Rigoberto Urán, Nairo Quintana, Esteban Chavez, Miguel Ángel López y, más recientemente, Egan Bernal han subido a los podios al término de las grandes vueltas.

