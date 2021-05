El diseño y construcción de una vivienda es un proceso que Desirée Monsiváis trabaja con la metodología de trazabilidad, un sistema que la delantera de Rayadas adaptó del sector de la producción y consumo a la arquitectura.

Para titularse de la Maestría en Ingeniería Administración de la Construcción bajó el concepto para su proyecto, que se convirtió en un plan de vida, al igual que su certificación como directora técnica.

“Me encanta ser desarrolladora inmobiliaria, germinar una semilla, que crezca algo extraordinario. Estos días he estado actualizándome, me inscribí a un curso sobre ello y empiezas desde cero, es decir, desde el análisis del terreno, el aspecto financiero, la búsqueda de las herramientas de financiación, fideicomisos, contratos de colaboración y hasta que se venda el desarrollo. Es una friega, soy arquitecta, hago planos y me gusta aprender la parte financiera. Mi plan A es el fútbol, que luego se puede volver plan B, porque en algún momento ya no me darán las piernas para meter otros 91 goles. Se trata de combinar algo importante y no sobre poner un plan en otro”.

Desde su infancia en Gómez Palacio, Durango tenía la corazonada del fútbol y la arquitectura. Narra que amarraba sábanas con las sillas imaginando la construcción de una casa y junto a su hermana, con las cajas de plástico de los cassettes armaban casitas, imaginando una ciudad e inventando historias. Los juegos se complementaban con las retas de fútbol en la calle, en la escuela o escalando los árboles.

