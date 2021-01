La confirmación de Juan Reynoso como entrenador de Cruz Azul abre un panorama de renovación en el club: dejar de lado los fichajes mediáticos y apostar por gente de casa. “No necesitan fichajes bombas, tienen un buen plantel y la continuidad va a ser importante. Esto hace pensar que pueden retomar lo que hicieron en sus épocas de gloria”, señala Ángel Palma, especialista en imagen pública en el futbol, en entrevista con El Economista.

Esta mística busca contrarrestar no solo los 23 años de sequía, sino también los gastos desmesurados, ya que durante la década 2010-2020, La Máquina tuvo el peor balance financiero de compras y ventas de jugadores de la Liga MX con una cifra de -99.87 millones de dólares, 83 millones más que el América.

Walter Montoya, Bryan Angulo y Martín Cauteruccio se encuentran entre los 10 fichajes más caros durante los 32 años de gestión de Billy Álvarez. Ninguno de ellos logró un solo torneo con más de cinco goles.

“Comprometidos con eliminar de una vez por todas de nuestra institución los vicios de la simulación y la mentira, el equipo y su salud financiera deberán ponerse por encima de los oscuros intereses de comercialización que tenían como criterio cuando se compraba muy caro y se vendía muy barato”, declaró Víctor Velázquez, presidente del consejo de vigilancia de Cruz Azul, después de la eliminación ante Pumas en la liguilla del Guardianes 2020.

Para el 2021, Pumas y Cruz Azul son los únicos equipos que no registran altas de jugadores a cinco días de que arranque la liga. La única baja confirmada para los cementeros es la del ecuatoriano Jonathan Borja.

La única alta para Cruz Azul es la de Juan Reynoso como director técnico. El peruano jugó como defensa central en La Máquina de 1994 a 2002, ganando una liga (última del club), dos campeonatos de Concacaf y un subcampeonato de Copa Libertadores con la cinta de capitán.

Fue confirmado después de que sonaron Hugo Sánchez, Miguel Herrera y Matías Almeyda, personajes mediáticos. Al contrario de ellos, Reynoso tiene un perfil discreto y procede de un club de menor presión, lo que resulta favorable en opinión de Ángel Palma: “Ayuda que no sea un tipo mediático, es un técnico infravalorado, no se le puso mucha atención a su trayectoria en Perú, pero allá es muy respetado. Me extrañó que saliera de Puebla porque hizo mucho con poco. Le puede ir bien en Cruz Azul, es sensato, tiene mucha capacidad y conoce a la institución”.

Pero para el especialista, el problema no está en la dirección técnica, sino más arriba: “Lo que importa aquí es la imagen de la directiva, ya que permea en sus miembros y termina por afectar. Más allá de que se gaste o no se gaste, hay que poner el ojo en esa inestabilidad. Hay una lucha de poder en la cooperativa, la gente que está tomando el poder no conoce el mercado del futbol. Hay incongruencia, hay inestabilidad, es una directiva que no conoce a la industria. Los jugadores tienen que mantenerse ajenos a esto como lo hicieron en el torneo pasado”.

Juan Reynoso regresa a Cruz Azul luego de un breve paso por Cruz Azul Hidalgo (filial de Segunda División) en el 2013, en el que tuvo una efectividad de 35% en 40 partidos jugados. Con clubes de primera categoría, consiguió cinco títulos con tres diferentes equipos en su natal Perú e hizo que el Puebla volviera a una liguilla después de cinco años de ausencia, con la segunda nómina más baja de la liga.

A pesar del balance negativo en una década, el 2020 sirvió para que algunos elementos cruzazulinos se revalorizaran. Luis Romo aumentó su valor en 50%, Orbelín Pineda en un 45.8% y el líder goleador del torneo, Jonathan Rodríguez, aumentó en un 25%, de acuerdo con cifras del portal especializado Transfermarkt.

Reynoso: un líder congruente y observador

Desde personalidades polémicas como las de Tomás Boy o Paco Jémez hasta otras reservadas como las de Enrique Meza y Guillermo Vázquez, Cruz Azul ha tenido de todo en su banquillo. ¿Qué ofrece Juan Reynoso? “Una de sus grandes virtudes es generar un ambiente de grupo, de equipo, la última muestra fue en Puebla, donde nos mostró ese ambiente grupal para enfocarse en el presente y vencer las adversidades. Viene a sanear el vestidor, a poner su mano como líder”, destaca Juan Carlos Pérez, psicólogo deportivo con más de 12 años de experiencia en el futbol.

Para el experto en salud mental, el peruano tiene tres ejes clave en su forma de ser y de trabajar: capacidad y conocimiento del futbol mexicano, congruencia y observación. Esto le permite, agrega, “no salirse de sus casillas, ser exigente y dedicado, pero siempre con los pies en la tierra, además de saber aprovechar los recursos con los que cuenta”.

Al igual que Hugo Sánchez cuando dirigió a Pumas y Zinedine Zidane en el Real Madrid, Reynoso ofrecería a Cruz Azul un sentido de pertenencia “que le hace mucha falta a los procesos y al propio futbol mexicano”, señala Pérez, además de asegurar que es una fórmula con beneficios porque puede contagiar los pensamientos positivos a sus jugadores: “estoy seguro de que alrededor de la fecha 3, empezaremos a ver el reflejo del manejo de Juan. Es un tipo con un pensamiento ganador”.

El psicólogo del deporte destaca que la presión mediática de Cruz Azul, diferente a la de Puebla, no será un obstáculo para Reynoso, ya que “es un factor que sabe manejar muy bien” y que aprovecha “para ser más competitivo”, como cuando eliminó a Rayados con la modesta plantilla que tenía dirigiendo con el club camotero.

Otro factor favorable que destaca Juan Carlos Pérez es la estabilidad emocional de Juan Reynoso, influenciada por su entorno familiar (más de 30 años de casado) y su tendencia a prepararse en el plano psicológico.

“Hay una frase que Reynoso marca de forma muy clara: ‘hay que moldear mentalmente al equipo’. Eso habla de que él se ha capacitado en las estrategias del futbol, pero también en el plano personal-humano. Es un tipo que se ha preparado”, enfatiza el especialista.