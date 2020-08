Cuando pronunciamos Cruz Azul, las palabras que se emparejan con el concepto no siempre tienen carga positiva. La resiliencia de los fans ante los embates de la crisis institucional en la que ha caminado el club y la lealtad a lo intangible como los colores, la historia, son el poder que los mantiene a flote entre los cinco favoritos de la Liga MX en México y en Estados Unidos.

Lo anterior lo respaldan los datos y el análisis de los especialistas en evaluación de marcas.

Interpol, delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, ‘cruzazulear’, Billy Álvarez. ¿Cómo puede todo eso devaluar a Cruz Azul como marca, equipo o a nivel digital? Es decir, si algún postor quisiera adquirir un poco de Cruz Azul, es necesario que tome en cuenta cada rubro del ecosistema o negocio.

Laurence Newell, Director General de Brand Finance Americas comparte en charla con El Economista que, de acuerdo a datos y la metodología de la consultora, el valor de marca de Cruz Azul ronda en 90 millones de dólares (estimado del 2019). Eso es lo que la directiva pediría por la marca para traspasar el uso del nombre y logotipo, sin olvidar claro, la plusvalía que representa la historia detrás de ella.

“Para dimensionar su posición entre los equipos de la Liga MX, Chivas es el más fuerte, por factores como la venta de merchandising. Su valor está hasta en 150 millones de dólares y una marca menos potente que el Cruz Azul por ejemplo, León o Tijuana puede cifrarse en unos 20 millones de dólares”.

Para saber qué tan fuerte es la marca de un equipo de futbol, Brand Finance considera en su metodología de medición hasta 25 diferentes variables, entre ellas, el valor de la cartera de jugadores, el valor del estadio, el merchandising, número de seguidores, valor digital, taquilla, contratos de transmisión y hasta la percepción que se tiene de un equipo en el extranjero. Aquí Cruz Azul planta su bandera en Estados Unidos como el cuarto equipo de preferencia entre los aficionados al futbol mexicano, así lo reporta el informe 2020 de Futbol Sites “Hispanos en EU, audiencia deportiva”

La turbulencia institucional genera desconfianza y preocupación en el valor de la marca y quienes se alían a ella, más allá de los resultados en la cancha y de una afición leal.

“El caos podría devaluar hasta un 10% el valor. En el caso de Cruz Azul será muy difícil que los resultados comerciales se den”, menciona Newell.

Y eso no es todo, este año los clubes de futbol deben considerar el factor de las pérdidas por la pandemia, es decir, restar un 3.7%. En Brand Finance Football Annual 2020 se documenta que al verse afectadas las tres principales fuentes de ingresos de un club: ganancias del día del partido, transmisiones y patrocinios, los equipos de futbol deben calcular este efecto en el valor de marca acumulativo.

Valor digital, un golpe al 8.5 % del negocio

Es una paradoja ver a Cruz Azul entre los cuatro clubes con más seguidores y no ver una exhaustiva promoción en redes sociales de sus patrocinadores no endémicos: Caliente y Joma. La marca española que uniforma a la categoría mayor e inferiores desde el 2019 (hasta el 2024 por contrato) no ha dedicado un post en su cuenta de Twitter, al menos en este mes (agosto) y Caliente puso uno el 23 de agosto y tiene un par de retuits. Mientras que Finagam (con sede en Ciudad Cooperativa Cruz Azul) no tiene redes sociales verificadas. El valor digital representa el 8.5% del negocio de un equipo de futbol, de acuerdo a Brand Finance y el retorno de inversión en cuanto al tema de patrocinios digitales es de aproximadamente seis veces de lo que se invierte. Las redes sociales de Cruz Azul suman 6,375,601 seguidores en FB, IG, Twitter y YouTube.

