Cameron Smith vuelve a la liga árabe más premium

Cameron Smith ha pasado de héroe a villano en el mundo del golf después de que confirma que se muda a la LIV Golf en un acuerdo por valor de 145 millones de dólares. Los rumores habían estado circulando durante meses y ahora el australiano, número 2 del mundo y reciente campeón del Abierto Británico aceptó el cambio hacia la liga liderada por Greg Norman, que está financiada con 3,000 millones de capital de Arabia Saudita.

Norman reveló a principios de agosto que LIV está buscando realizar un evento en Australia en 2023 y ha estado buscando lugares potenciales, un hecho que Smith señaló al tomar su decisión.

“Lo más importante para mí al unirme es que el horario de LIV es realmente atractivo. Podré pasar más tiempo en casa en Australia y tal vez tener un evento allí también. No he podido hacer eso, y recuperar esa parte de mi vida fue atractivo”, dijo Smith a Golf Digest.

El australiano admitió que las recompensas financieras también eran tentadoras, ya que se informó que el joven de 29 años recibió una tarifa de inicio de sesión de 100 millones de dólares.

"(Eso) definitivamente fue un factor para tomar esa decisión, no lo ignoraré ni diré que no fue una razón. Obviamente fue una decisión comercial para uno y una oferta que no podía ignorar”, dijo Smith.

Las estrellas australianas se encuentran entre los seis jugadores que se unen al circuito a tiempo para su cuarto evento en el campo The International en Boston, Massachusetts, que comenzará del 2 al 4 de septiembre.

Los otros cuatro son el número 19 del mundo de Chile, Joaquín Niemann, el jugador mejor clasificado de India, Anirban Lahiri, y los estadounidenses Harold Varner III y Cameron Tringale.

"LIV Golf le está mostrando al mundo que nuestra liga verdaderamente global está atrayendo a los mejores jugadores del mundo y hará crecer el juego en el futuro para la próxima generación", dijo Norman.

Smith es el primer jugador actual entre los 10 primeros en unirse a LIV. Ha tenido una temporada estelar después de ganar el Players Championship y el Open. También estuvo empatado en el tercer lugar en The Masters, uno de los tres finales de Masters entre los 5 primeros en los últimos cinco años. Leishman ha ganado seis eventos del PGA Tour durante su carrera. El hombre de 38 años ahora ocupa el puesto 62 en el mundo y ha alcanzado el puesto 12 en el pasado. Ha terminado dos veces entre los cinco primeros tanto en el Open como en el Masters. Sin embargo, no pasó el corte en siete de sus últimas 15 apariciones importantes.

El PGA Tour y LIV han estado involucrados en una batalla de palabras y demandas judiciales y numerosos jugadores de renombre han saltado del Tour a LIV, atraídos por sus promesas de más libertad y cheques de pago más grandes. El Tour ha intentado combatir el crecimiento de la liga LIV respaldada por Arabia Saudita aumentando las bolsas y creando un formato de dos niveles para recompensar a los jugadores de élite que permanecen en el Tour.

