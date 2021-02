Por México y por Estados Unidos. Dos mercados que consumen al club América y que suman una fuerza de 36 millones de aficionados. Ameshop es ahora parte del grupo de 11 tiendas online de equipos de la Liga MX. El dominio de la página se abrió en la velocidad del consumo digital que se acentuó con la pandemia, pero los esfuerzos por atender las necesidades de merchandising de los fans vienen desde años atrás.

“Ahora nos enfocamos en México y Estados Unidos. Hay que hacerlo correctamente, creo que todavía no estamos atendiendo al 100% a los aficionados que tenemos en Estados Unidos, pero aún hay trabajo que hacer en cuanto acceso a membresías, presencia de jugadores y la tienda en línea. Estábamos bastante enfocados en México, pero no dejamos de lado el gran número de fans que tenemos en Estados Unidos (6 millones), desafortunadamente este año no pudimos tener partidos, pero la única forma de llegar era a través de la tienda en línea, redes sociales y hemos tratado de poner énfasis en estos elementos”, menciona a El Economista, Karina Montalbán, directora de marketing del club América.

¿Qué representa la Ameshop en búsquedas online?

La tienda en línea se lanzó el pasado 18 de enero y de acuerdo con cifras del club tiene un tráfico de más de 150,000 usuarios únicos y en promedio unos 8,000 diarios. Las búsquedas que se hacen de Ameshop vienen desde el destino de la página oficial del equipo, que tiene un tráfico de búsqueda de un 75.31%, de acuerdo a cifras actuales de la plataforma de análisis de sitios web Similarweb. De la página oficial del club, un 60.79% de los usuarios buscan las membresías, un 52.16% van hacia la tienda oficial y un 39.21% al dominio Ameshop. México es el país que representa para el sitio oficial el tráfico más alto, seguido de República Dominicana y Estados Unidos.

“¿Cuál es el siguiente paso? estaremos trabajando en Estados Unidos, la tienda ya la tenemos, ahora es trabajar a detalle para tener una profundidad de producto como la estamos teniendo en México. El plan es llevar el nombre de Ameshop a nuestra tienda en Estados Unidos para que se unifique y se pueda tener acceso, y en el corto o mediano plazo, llegar a Latinoamérica”.

La tienda online muestra sus asociaciones, en México con InnovaSport y en Estados Unidos con Televisa/Univisión, que a su vez tiene un acuerdo con una tienda local de ese país.

“Retailers como InnovaSport ya tienen su e-commerce desarrollado y al ser tienda oficial de las Águilas van directo al socio y fan. Los clubes dejan que las marcas (ejemplo: Nike) o socios (Innovasport) manejen sus tiendas mientras aprenden sobre volúmenes y gustos del consumidor. La jugada a largo plazo tiene que ser que el club mismo gestione y opere sus propias tiendas (físicas y online), pero no todos tienen el volumen para hacerlo. La clave para el club será crear un grupo interno con experiencia retail y ver bien cómo y desde dónde manejan el inventario. También habría que ver qué les deja hacer el partner técnico (Nike). En FC Barcelona, Nike por mucho tiempo manejó las tiendas oficiales del Barsa y el equipo decidió negociar con más fuerza y hacerse con el control de las tiendas”, explica a este medio un especialista de contenidos, programación y producción de la plataforma OTT’s.

