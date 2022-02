ZAPOPAN.- En medio de una celebración colorida con un sombrero de charro, un ramo de flores y un mar de aplausos, la tenista bielorrusa Lidziya Marozava encontró un espacio de serenidad para clamar por la paz del mundo y pedir el fin de la guerra que sacude a Ucrania, un país vecino al suyo, Bielorrusia, y en donde vive gente muy ligada a ella: “Me siento muy triste, solo quiero paz”, dijo mientras levantaba su título como campeona de dobles del Abierto de Zapopan 2022, junto a la estadounidense Kaitlyn Christian.

La dupla bielorurrsa-estadounidense venció en dos sets (7-5 y 6-3) a las chinas Xinyu Wang y Lin Zhu para adjudicarse el trofeo ante la multitud tapatía, después de haber dejado fuera a las aguerridas japonesas Misaki Doi y Miyu Kato en semifinales. Con ello, las ganadoras se embolsaron 10,800 dólares en un certamen donde las favoritas, por ranking, eran Elixane Lechemia (Francia) e Ingrid Neel (Estados Unidos).

Marozava nació en Minsk, la capital de Bielorrusia, hace 29 años. Su país colinda al sur con Ucrania y entre su ciudad natal y Kiev, la capital ucraniana que ha sido invadida por el ejército ruso, solo hay 500 kilómetros de distancia. Por ello, la situación actual viene cargada de sentimientos pese a su victoria.

“Es frustrante y muy doloroso lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos. Es mi país vecino, tengo muchos amigos y familiares de mis amigos viviendo allá. No soy una experta, no soy una política, solo entiendo que es completamente incorrecto. Realmente me siento muy afectada, son terribles noticias, es muy duro ver videos de sufrimiento todos los días y solamente quiero decir que estoy en contra la guerra de cualquier tipo. Creo que tenemos muy buenas opciones para estar unidos, como el tenis, no quiero ninguna confrontación entre jugadoras o países, solamente quiero paz”, opinó la tenista en conferencia de prensa posterior al partido.

En Zapopan, la bielorrusa llegó a la séptima final de dobles en su carrera dentro de la WTA, donde había conseguido dos títulos: el Abierto 250 de Polonia en julio de 2021 y el Abierto Internacional de Luxemburgo en octubre de 2017, aunque también ganó dos Challengers 125K en Praga en septiembre de 2020 y en Belgrado en julio de 2021. Nunca había hecho una dupla con una jugadora estadounidense, pues sus compañeras en finales eran de Países Bajos, Rumania, Japón y Kazajistán.

Por su parte, para Kaitlyn Christian significa el primer título de dobles de su carrera en WTA después de cinco finales perdidas entre 2018 y 2021. Su único trofeo fue un Challenger 125K en Saint-Malo, Francia, en mayo pasado, pero esta es una de sus victorias más importantes.

“Fue muy divertido jugar con mi compañera Lidziya, como ella ha dicho, nuestras primeras prácticas aquí en Zapopan fueron muy difíciles por la altitud, pero no se trata de cómo empiezas, sino de cómo terminas y nosotras terminamos muy bien, así que estoy muy feliz por el gran esfuerzo que hicimos”, dijo Christian, de 30 años.

Marozava y Christian partirán hacia Monterrey para encarar el Abierto GNP con la ilusión de una nueva final, después de que llegaron a Zapopan sin muchas expectativas por el tema de la altura y porque solo han estado entrenando juntas los últimos dos meses.

En ese periodo, Marozava y Christian han jugado juntas cinco torneos: el Melbourne Summer Set 1, el Adelaide International 2, el Australian Open, el St. Petersburg Ladies Trophy y ahora el Abierto de Zapopan. Su mejor resultado habían sido unos cuartos de final tanto en el Melbourne Summer Set 1 como en el Adelaide International, hasta obtener el título en el torneo mexicano.

Las otras dos duplas campeonas en la historia del Abierto de Zapopan son: María Sánchez (Estados Unidos) y Fanny Stollar (Hungría) en 2019, así como Ellen Perez y Astra Sharma (ambas australianas) en 2021.