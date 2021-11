ONEFA / Salvador Larios Pérez.

Estamos llegando a la mitad del camino en el torneo de Categoría Mayor de ONEFA 2021, y es el momento de comenzar a analizar lo que cada partido puede traernos en el devenir de la jornada.

Cierto, únicamente la Conferencia Nacional definirá un campeón, pero eso no le resta interés competitivo a todos y cada uno de los partidos de cada fin de semana, donde los jóvenes estudiantes-deportistas nos están ofreciendo el nivel de espectáculo al que siempre nos han acostumbrado.

CONFERENCIA DE LOS “14-GRANDES” (Jornada 3)

Auténticos Tigres U.A. Nuevo León (1-0) vs. Borregos Tec Toluca (1-0): viernes a las 19:00 horas, Estadio “Ing. Gaspar Mass Martínez”, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Luego de que ambos equipos vencieron de manera contundente a los Potros Salvajes, llega el momento de que se vean las caras. Los felinos limitaron a 25 yardas de ofensiva total a los auriverdes, incluyendo 20 yardas bajo cero por tierra. Con todo, el Tec Toluca tiene mejores números en ofensiva aérea (282 a 162 yardas ganadas por esa vía)

Linces UVM (0-1) vs. Borregos Tec Monterrey (2-0): viernes a las 19:00 horas, Estadio “Lic. José Ortega Martínez” (JOM), Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Tras su dolorosa derrota en casa ante la Anáhuac Norte, lo que menos necesitaban los Linces era regresar a casa para enfrentar a los enrachados “borregios” y su impresionante goal average de más de siete puntos anotados por cada uno recibido, y la mejor dupla aérea del circuito a la fecha, con el QB Sebastián Hernández y el receptor Mauricio Santos.

Borregos Tec CEM (1-1) vs. Leones UAMN (1-1): sábado a las 13:00 horas, Estadio Borregos, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Los “cardiacos borregos” se han ido al minuto final de sus dos compromisos al momento, y reciben a unos Leones que dieron la sorpresa en el JOM, pero que fueron dominados en casa por los Volátiles de Santo Tomás.

Borregos Tec Guadalajara (0-1) vs. Burros Blancos IPN (1-0): sábado a las 17:00 horas, Estadio “La Fortaleza”, Zapopan, Jalisco.

Alejandro García Rosado ya presentó credenciales, al lanzar pases para 343 yardas y ser además el líder corredor de su equipo, con 45, para llevar a los de Zacatenco a superar a los Pumas CU en el Clásico. Ahora enfrentan a unos Borregos Tapatíos que, en su casa, le dieron buena pelea a la Horda Dorada, pero no les alcanzó.

Pumas Acatlán UNAM (1-1) vs. Águilas Blancas IPN (1-0): domingo a las 9:00 horas, Estadio Olímpico Universitario “México ‘68”, Coyoacán, CDMX (a Puerta Cerrada).

El segundo clásico del año enfrenta a dos equipos que vienen de triunfos importantes. Los “acatlecos” superaron al Tec CEM en un choque emocionante de principio a fin, mientras que los politécnicos se mostraron contundentes en su victoria en Huixquilucan sobre la Anáhuac-Norte. Será interesante el duelo entre la defensiva santomasína y el QB de los naucalpenses, líder corredor de la conferencia con 136 yardas, y además sexto en yardaje aéreo, con 236.

CONFERENCIA NACIONAL (Jornada 4)

Cimarrones U.A. Baja California (0-2) vs. Lobos U.A. Coahuila (2-0): viernes a las 19:00 horas, Estadio Cimarrón, Tijuana, Baja California.

Tras su semana de descanso, los Lobos regresan para enfrentar a unos Cimarrones que le pelearon palmo a palmo a los Indios de la UACJ, pero vienen de una fuerte sacudida en casa ante las Águilas de la UACH. Los Cimarrones no pueden darse el lujo de permitir casi 400 yardas de ofensiva al segundo mejor ataque del circuito.

Correcaminos U.A. Tamaulipas (0-2) vs. Águilas U.A. Chihuahua (1-1): sábado a las 14:00 horas, Estadio “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los pupilos de Javier Trevizo regresaron con todo de su derrota en el clásico chihuahuense, generando 428 yardas de ofensiva total en su visita a Tijuana. Los Correcaminos vienen de una noche de pesadilla en Querétaro, donde su ataque generó apenas 76 yardas y regaló cuatro balones.

CONFERENCIA NACIONAL CENTRO-SUR (Jornada 3)

Búhos IPN (0-1) vs. Leones U. Anáhuac Cancún (1-0): sábado a las 12:00 horas, Estadio “Ing. Wilfrido Massieu Pérez”, Gustavo A. Madero, CDMX.

No se podía más en la presentación de los monarcas de la Conferencia Nacional 2019, que sepultaron a los Toros Salvajes con 428 yardas a la ofensiva. Los Búhos del Carillón dominaron estadísticamente a los Red Wolves, pero no tuvieron contundencia y cayeron por un safety. No se pueden permitir eso ante un rival tan poderoso.

Red Wolves ASUCQ (1-0) vs. Toros Salvajes U.A. Chapingo (0-1): sábado a las 12:00 horas, Estadio “The Red Cave”, Querétaro, Querétaro.

Los Toros Salvajes generaron apenas 110 yardas de ofensiva y entregaron cinco balones a los Leones de Cancún, pero los Lobos Rojos, pese al triunfo, permitieron 353 yardas a los Búhos. Este promete ser un partido muy parejo entre dos estrategas de corrientes politécnicas opuestas: Sergio Olvera, de la escuela Liceísta, y Antonio Tajonar, Roderísta.

Leones U. Anáhuac Querétaro (2-0) vs. Panteras G.E. “Siglo-21” (1-1): sábado a las 15:00 horas, Estadio de la UAQ, Querétaro, Querétaro.

Los Leones queretanos vienen decididos a demostrar que ya no son los “hermanos menores” de la Universidad Anáhuac, y hasta el momento han presentado una de las mejores defensivas del torneo. Se enfrentan a unas Panteras que ganaron el duelo de debutantes a los Lobos ULM, pero que vienen de permitir 403 yardas ofensivas, 290 por aire, a los Tecos de la UAG.

Lobos ULM (0-2) vs. Tecos U.A. Guadalajara (1-1): sábado a las 15:00 horas, Campo de la ULM, Celaya, Guanajuato.

La escuadra celayense tuvo una buena presentación ante Panteras, y tan sólo permitió 14 puntos a la Anáhuac Querétaro, lo que habla de un promisorio inicio en su debut en la categoría, pero la escuadra tecolote, encabezada por el QB Emiliano Reyes, promete representar un desafío mucho mayor.