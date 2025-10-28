Mercado laboral respira en septiembre con creación de 797,000 empleos

El mercado laboral creó 797,353 empleos en septiembre, el mejor dato desde julio del 2024, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Sin embargo, los puestos de trabajo generados apenas compensaron el 61% de la pérdida registrada en agosto pasado.

Con este comportamiento, la creación de empleo acumulada en lo que va del año es de 923,311 plazas, el 77% de la meta anual de generación de puestos de trabajo para satisfacer el crecimiento de la población en edad para trabajar.

El crecimiento de la población ocupada en septiembre fue resultado de un aumento de un millón 70,730 trabajos subordinados, el renglón con mejor desempeño y la mejor cifra desde diciembre del 2023.

Con un aumento más moderado, los empleadores registraron un incremento de 19,144 personas ocupadas. El trabajo independiente (-89,065) y el no remunerado (-255,811) reportaron pérdidas.

De las personas que se sumaron a la población ocupada, el 38% lo hizo a través de un trabajo formal, el resto se incorporó a una actividad económica en el sector informal, pese a ello, la tasa de informalidad se mantuvo sin cambios, en un nivel de 54.8 por ciento.

Desempleo mantiene tendencia al alza

La población ocupada registró un ligero aumento de 52,355 personas. Como resultado de esto, la tasa de desempleo pasó de 2.93% a 2.97% entre agosto y septiembre, hiló tres meses con crecimiento.

La tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto desde agosto del 2024, cuando reportó una cifra de 3.03% de la población ocupada y comenzó una tendencia a la baja.

“Los resultados de septiembre reflejan una evolución mixta del mercado laboral. Por un lado, la tasa de desempleo continúa con una tendencia al alza, alcanzando su mayor nivel en trece meses. No obstante, la participación laboral y la población ocupada del periodo mostraron un ligero impulso, lo que podría reflejar un desempeño heterogéneo en el empleo por sectores”, explicó Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.