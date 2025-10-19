Suma 6 salas nuevas la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; da prioridad en atención a mujeres

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PRODET) en la Ciudad de México inauguró seis nuevas salas para asesoría y conciliación laboral, incorporando por primera vez espacios especialmente diseñados para la atención de mujeres trabajadoras, así como áreas inclusivas para personas con discapacidad y una ludoteca infantil destinada a hijas e hijos de quienes acuden a solicitar apoyo legal.

Con esta remodelación integral, la Procuraduría podrá atender diariamente a más de 120 personas trabajadoras, en un entorno más accesible y con servicios de acompañamiento jurídico gratuito tanto en la etapa de mediación como en procesos ante tribunales laborales.

Durante el evento inaugural, la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás, subrayó que las procuradurías locales deben recuperar su papel central en la defensa de los derechos laborales, particularmente en la protección de mujeres trabajadoras, quienes son las que enfrentan mayores obstáculos para acceder a la justicia laboral.

“Ahora tenemos un espacio digno para seguir trabajando eficientemente, con sensibilidad, compromiso y corazón para hacer realidad la justicia laboral en la Ciudad de México”, afirmó la funcionaria. Agregó que la mediación laboral seguirá siendo una herramienta clave para resolver conflictos sin necesidad de acudir al juicio, especialmente para mujeres que suelen ser víctimas de represalias o de entornos hostiles en sus centros de trabajo.

González Nicolás recordó que la justicia laboral forma parte de la agenda prioritaria del gobierno capitalino; pero además reconoció la importante trayectoria de personajes del ámbito laboral que han impulsado la transformación del mundo del trabajo.

Dijo que la inclusión de una ludoteca infantil responde a una de las principales barreras que enfrentan mujeres trabajadoras cuando buscan asesoría legal: no contar con espacios donde dejar temporalmente a sus hijas e hijos, lo que genera desincentivos para la denuncia y la conciliación. Con esta medida, la PRODET incorpora un enfoque de cuidado y accesibilidad que fortalece la perspectiva de género en la atención pública.

En el acto también participaron la Subprocuradora General de Atención en Entidades Federativas de la PROFEDET, Patricia Quintero Catalán; la Subprocuradora de Atención a las Mujeres y encargada de despacho en la PRODET, Denice Marlen Zetina Díaz; la abogada laboralista Alma Ruby Villarreal Reyes; y la encargada de la Coordinación de Atención a Víctimas de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Xanny Hernández Hernández.

Las personas trabajadoras que enfrenten un conflicto laboral pueden acudir por orientación y representación gratuita a las oficinas de la Procuraduría, ubicadas en San Antonio Abad 32, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.