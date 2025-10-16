Ponen lupa en la CDMX para que patrones cumplan condiciones generales de trabajo

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México reforzará la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones generales -jornada laboral, pago de salarios, prestaciones, vacaciones y seguridad - de trabajo en empresas capitalinas, con el objetivo de garantizar que los derechos laborales de las y los trabajadores se respeten conforme a la ley.

La titular de la dependencia, Inés González, explicó que la administración capitalina ha puesto especial atención en asegurar jornadas legales, pagos puntuales, acceso a la seguridad social y centros de trabajo seguros y dignos.

“En la Ciudad de México estamos poniendo la lupa sobre el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo. No se trata de sancionar por sancionar, sino de promover que las empresas cumplan con la ley laboral y que los trabajadores cuenten con empleos decentes, con seguridad y con derechos plenos”, destacó González.

Agregó que, como parte del programa de inspección proactiva, la STyFE trabaja de manera coordinada con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como con las autoridades federales, para prevenir violaciones laborales y fomentar la formalización del empleo.

Por su parte, Alejandro Salafranca, jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), reconoció los esfuerzos locales e insistió en que las inspecciones deben tener un carácter preventivo y pedagógico, más que punitivo.

“El trabajo digno no es un concepto aspiracional, sino una obligación constitucional. La supervisión del cumplimiento de las condiciones generales de trabajo debe entenderse como una herramienta para elevar la productividad y la justicia en los centros laborales”, afirmó.

El funcionario subrayó que el respeto a los derechos laborales en la capital del país es un componente clave para mantener la competitividad y la atracción de inversiones, en especial en el contexto de la relocalización de empresas.

Tanto la STyFE como la STPS coincidieron en que la vigilancia laboral debe acompañarse de capacitación, diálogo social y promoción de buenas prácticas empresariales, a fin de consolidar una cultura de cumplimiento y trabajo digno en la Ciudad de México.