STPS ya analiza criterios de inspección para la Ley Silla

Fernando Siliceo, director general de Inspección Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que la dependencia se encuentra analizando los criterios que acompañarán la implementación de la Ley Silla, misma que entra en vigor el 17 de junio.

“Estamos trabajando conjuntamente en Inspección Federal y Previsión Social para elaborar unos criterios, que detallen los indicadores de fiscalización para darle observancia a esa Ley. Estamos viendo que en vísperas de mes, mes y medio más o menos, tengamos los criterios, para que de alguna manera podamos darle vigilancia a esto”, aseguró Siliceo en entrevista con El Economista.

La Ley Silla tiene como objetivo evitar riesgos asociados con trabajar de pie por tiempos prolongados, reconociendo el derecho de las personas a tomar un descanso en una silla con respaldo durante su jornada laboral.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) fue promulgada el 19 de diciembre del 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y a partir de ese momento, comenzó a correr un plazo de 180 días naturales para su entada en vigor, ese periodo concluye el próximo 17 de junio, cuando las nuevas disposiciones serán exigibles.

Los cuatro principales puntos de la Ley Silla son:

Otorgar el número de asientos suficientes para el descanso durante el horario de trabajo

Destinar un área específica en el centro de trabajo para el uso de las sillas

Prohibir a los empleadores obligar a las personas a permanecer de pie la totalidad del tiempo laboral

Regular el tiempo y el uso de las sillas a través de los reglamentos interiores de trabajo.

En el marco de su presentación en el seminario Formalización Laboral en América Latina: Experiencias Comparadas y Agenda para México, realizado en Flacso, donde Siliceo resaltó los avances que ha tenido en política pública laboral, destacando los incrementos al salario mínimo, la reforma de subcontratación y el cambio en el modelo de inspección.

Inspección en plataformas digitales

Si bien no se han mencionado cuáles serán los indicadores para focalizar las inspecciones de la regulación del trabajo en plataformas digitales, Fernando Siliceo señaló que se encuentran trabajando para avanzar en ese tema.

El próximo 27 de junio arrancará el programa piloto para la incorporación obligatoria al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de los trabajadores de plataformas digitales.

“Estamos trabajando, todavía no hemos definido los indicadores. Una inspección federal está fundada en una serie de indicadores que derivan de una Norma Oficial Mexicana, y todavía no hemos definido dada la cobertura normativa y la reciente entrada en vigor como tal de este nuevo esquema, no hemos todavía focalizado el tema de la inspección. Tendremos que hacerlo, sí, lo estamos trabajando”, afirmó.

Con los cambios a la Ley Federal del Trabajo en materia de plataformas digitales, se reconoció el derecho a la seguridad social plena para repartidores y conductores de apps que generen mensualmente ingresos equivalentes a un salario mínimo o más, pero todos estarán protegidos contra accidentes de trabajo

Aplicación de big data en la STPS

Siliceo resaltó que ya están aplicando el big gata en la inspección federal del trabajo, lo que permite construir modelos preventivos y focalizar las verificaciones en bolsas de incumplimiento, una de las apuestas de la actual política inspectiva.

“Estamos a punto de tornar el primer operativo de salario mínimo apoyado precisamente en esta serie de plataformas y sistemas de inteligencia artificial. Donde lo que hacen es a través de predictivos, focalizar de manera específica centros de trabajo que han incumplido, y con esto dejar trabajar a los centros de trabajo que siempre han dado cumplimiento a la norma”, afirmó.

Agregó que lo anterior, no solamente es un análisis de información histórica, si no que se cruzan predictivos con una serie de líneas informáticas que arrojan un universo de centros de trabajo, “hasta 60% tenemos certeza de que vamos a encontrar incumplimientos”.

Comentó que continuarán dando seguimiento al programa de inspección 2025, con un enfoque específico en temas de PTU y de salario.

“Estamos dando un enfoque específico a PTU, a salario, a la formalización del empleo, y a hablar de formalización del empleo es hablar de manera transversal de muchísimos sectores y materias, específicamente en temas de seguridad y salud”, apuntó.

El funcionario dijo que en algunos casos aumentarán metas de algunos operativos, dependiendo de las necesidades y los fenómenos laborales que se van presentando en el país.

“Vamos a incrementar inspecciones en materia de reparto de utilidades, que como todos sabemos, más allá de una prestación laboral, es una obligación constitucional que tienen todos los trabajadores y de alguna manera nos corresponde a nosotros darle vigilancia con juntamente con la información que nos proporciona el SAT”, concluyó.