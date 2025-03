Seguridad social para repartidores de apps, lo que se sabe del programa del IMSS

Las reglas para el acceso a la seguridad social de trabajadores de aplicaciones se continúan definiendo, al menos para el programa piloto que implementará el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los ingresos que se tomarán en cuenta para determinar si un repartidor o conductor generó un salario mínimo mensual, es uno de los pendientes. Sin embargo, las autoridades ya tienen claridad en términos generales sobre la operación del nuevo régimen.

“En este punto en el que estamos, se están definiendo las reglas de operación del IMSS, nadie podría compartir cómo van a quedar, porque están en proceso. Falta todo el tema del salario, lo fiscal; falta definir, pero tenemos tiempo”, expresó Graciela Ramírez Zepeda, directora de Políticas de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en una asamblea informativa de SIRA Apps.

De acuerdo con la autoridad laboral, el programa piloto de afiliación al IMSS arrancará el 27 de junio de este año, este ejercicio permitirá determinar las reglas permanentes para el régimen de seguridad social para trabajadores de plataformas digitales.

La seguridad social para repartidores y conductores de apps fue uno de los cambios que se impulsaron con la reforma laboral promulgada el pasado 24 de diciembre para regular el trabajo en plataformas digitales.

Entre las nuevas disposiciones, la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores de aplicaciones que logren una ganancia mensual de por lo menos un salario mínimo tendrán acceso pleno a la seguridad social, cuando no se alcance este umbral, las personas serán consideradas como trabajadores independientes, pero estarán protegidas contra accidentes de trabajo.

Lo que aún se encuentra en negociación, es cómo se calculará el salario neto, para determinar quiénes tienen ingresos equivalentes a un salario mínimo. “Eso del salario neto es lo que hace falta ajustar, a la Secretaría del Trabajo le toca esa chamba y todavía hay una plática pendiente”, reconoció Graciela Ramírez en la Asamblea.

Lo que ya está definido sobre el programa piloto es cómo se realizarán las aportaciones de las cuotas obrero-patronal, el escenario para las personas que ya cuenten con una pensión y lo que pasará en caso de no alcanzar un salario mínimo de ganancias en un mes, entre otros aspectos.

Esto es parte de lo que explicó la funcionaria de la STPS:

1. Pago a mes vencido

En los primeros cinco días de cada mes, todos los trabajadores serán sujetos de ser inscritos en el IMSS, porque las cuotas obrero-patronal se realizarán al mes siguiente, una vez que se haya determinado si la persona alcanzó o no el salario mínimo, compartió Ramírez Zepeda.

“Los primeros cinco días del mes, las empresas van a darlos de alta a todos, eso no significa que ya estarán pagando o son subordinados, como el pago es aposteriori, en ese mes se revisará si la persona trabajadora logró el salario mínimo mensual, si no lo alcanza, no pasa nada. Las empresas pagarán a mes vencido, y ustedes (trabajadores) pondrían su cuota a mes vencido”, detalló.

2. Salario mínimo, no acumulable con más de una app

Aunque el acceso pleno a la seguridad social se obtendrá al generar ganancias iguales o superiores a un salario mínimo general, los ingresos no podrán ser acumulables entre más de una aplicación; es decir, si una persona no alcanza la remuneración básica en una plataforma digital, no se sumarán las ganancias de otra app en la que preste sus servicios.

Sin embargo, una vez que se alcance el umbral de ingreso en una o más plataformas digitales, cada una de las aplicaciones deberá dar de alta ante el IMSS al trabajador.

3. Pensiones sin afectación

Por otra parte, Graciela Ramírez puntualizó que las personas que ya cuenten con una pensión y presten servicios por aplicaciones, no verán afectación en el pago que reciben en caso de que se afilien al nuevo régimen del IMSS.

Además, la funcionaria de la STPS señaló que “la prueba piloto servirá para conocer la operación diaria de las aplicaciones y el negocio” y realizar ajustes en las reglas en caso de ser necesario. “Como está la prueba piloto no es necesariamente a como quedará, no está escrito en piedra, tenemos todo este año, hasta el 24 de diciembre, para seguir proponiendo”.