El futuro del trabajo no es una elección entre humanos y tecnología

El futuro del trabajo no es una elección entre humanos o tecnología, sino una integración entre el talento y los desarrollos digitales. El crecimiento de los negocios dependerá de cómo logren convivir ambos aspectos para crear organizaciones más competitivas.

Estrella Vázquez, consultora especializada en gestión de talento y capital humano, explicó que las organizaciones se enfrentan a muchos cambios, desde tecnológicos hasta legales, lo que las obliga a ser más eficientes en el manejo de sus recursos, sin embargo, eso no significa elegir entre lo humano y lo digital.

“La relación de lo humano y lo digital está más tensa que nunca. Y es que la solución no es elegir entre tecnología o talento, sino saber y aprender a integrarlo”.

Durante el webinar Mitos sobre la IA en el trabajo, explicó que, durante mucho tiempo, la transformación digital fue vista como un proceso técnico donde todos los expertos en sistemas lo podían hacer “hoy sabemos que la verdadera transformación ocurre cuando ponemos a las personas en el centro de la estrategia y que todos estamos integrados a la automatización de la inteligencia artificial y todo lo que se nos ocurra sobre tecnología”.

“Me voy a quedar sin trabajo porque seré remplazado”, el mito más común

Para la también fundadora y directora general de Time2Grow, esta automatización ha traído retos y temores en el mundo del trabajo donde es común escuchar que los robots van a reemplazar a las actividades rutinarias y, con ello, a los trabajadores.

Sin embargo, considera que la reflexión, más que miedos, debe ser que la automatización no elimina empleos, pero sí transforma funciones y, en ese sentido, el verdadero reto es cómo preparar a la gente para reconvertirse y no ser descartada.

En ese tenor, recomendó a las organizaciones capacitar continuamente en herramientas digitales a su talento, además de tener una comunicación muy clara sobre estos cambios para bajar el nivel de estrés, no sólo a nivel empresarial, sino como sociedad.

La especialista en gestión de talento dijo que otro de los temores que se asoma con este panorama es la habilidad técnica insuficiente, para ejemplo, que 53% de las empresas indica que le cuesta trabajo encontrar talento, según Manpower.

Ante ello, puntualizó que no basta con saber utilizar las herramientas, “se requiere comprender los procesos digitales, los datos, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y eso nos enfrenta a muchos desafíos, como la brecha educativa”.

Para mitigar estas brechas, así como la de aprendizaje y generacional, Estrella Vázquez recomendó implementar estrategias de upskilling y reskilling, con alianzas con universidades, bootcamps y plataformas de formación. Además de tener diagnósticos internos y grupos personalizados de desarrollo.

Las jerarquías y el choque con la visión de automatización

Finalmente, dijo que la cultura organizacional en México suele ser jerárquica, y el entorno de automatización requiere autonomía, colaboración, retroalimentación continua, lo que choca con estas estructuras organizacionales tradicionales.

Para resolver este reto recomienda generar un cambio que va desde lo emocional, atravesando por la cultura digital y la alineación de la tecnología con los procesos humanos.

"Entonces creo que la parte importante de estos retos a los que nos enfrentamos es que la tecnología no reemplaza a las personas, reemplaza los procesos. Y el riesgo de la automatización, no es perder el empleo, sino perder la humanidad en el proceso”, agregó.

Aseguró que las empresas que sobrevivan no van a ser las más automatizadas, sino las que logren esta sinergia entre la tecnología y el ser humano.

“La ventaja de esta digitalización con enfoque humano es la comunidad que impulsa por medio de la colaboración. La tecnología automatiza tareas, como lo hemos dicho, pero la actualidad nace realmente del talento, del pensamiento crítico, de la empatía, de esta conexión humana”.

Agregó que, si bien la IA puede filtrar currículos, pero sólo el ser humano puede detectar que una persona, aunque no cumpla con todos los requisitos del puesto, tiene ese potencial para transformar una empresa.

La tecnología no sustituye a las personas. Digitalizar no es desconectarnos del lado humano, sino reconectarnos con lo esencial, la colaboración, la creatividad, el sentido de propósito que es lo que nos hace humanos. Las empresas del futuro, nuevamente, no serán las más tecnológicas ni las más humanas, sino las que entiendan que esto no puede avanzar el uno sin lo otro”, dijo.