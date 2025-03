Contratación inmediata: ¿Por qué hay prisa por cubrir vacantes y cuáles son los riesgos?

En la búsqueda de empleo, las personas envían su CV para postularse a una vacante, pero en muchas ocasiones no se espera una respuesta inmediata y menos, que la incorporación sea en pocos días, ¿es bueno que el reclutamiento sea tan rápido?

De acuerdo con el informe The impact of hiring speed on talent acquisition, elaborado por CareerBuilder, el 50% de los responsables del área de Recursos Humanos de las organizaciones ha adoptado prácticas de contratación más rápidas y eficaces en los últimos años.

Jessica Cambray, coach de Empleabilidad, explica que la contratación rápida es algo que ocurre normalmente en puestos operativos o donde no se está solicitando tanta experiencia laboral.

"Digamos que encontrar un trabajo sin querer, es más como un golpe de suerte, pero también puede ser el resultado de por dónde nos estamos postulando”, comenta.

En ese contexto, la especialista añade que es importante asegurarse que no por una contratación rápida, se acepte una renuncia a condiciones laborales básicas de Ley.

“El hecho de que yo vaya, por ejemplo, a una ferretería o una tienda, y me ofrezcan un sueldo de 800 pesos por tiempo completo a la semana. Hay personas que sí aceptan estas condiciones, aunque ya no es una contratación legal, aunque no me brinden las prestaciones, es también lo que está a mi alcance”, apunta.

Ante eso Cambray señala que muchas veces las personas desconocen el tema de sus derechos laborales, e incluso, no saben de cuánto es el salario mínimo en el país, lo que claramente afecta a quienes están buscando un empleo y benefician a los empleadores informales.

La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en inglés) en su estudio Tendencias en la contratación: puntos de referencia y prácticas sobre el tiempo de ocupación, señala que el tiempo promedio para contratar al nuevo personal se ha reducido un 30% en los últimos cinco años, lo anterior por la implementación de técnicas de contratación acelerada y las nuevas tecnologías como inteligencia artificial al momento de las incorporaciones de nuevos empleados.

Una entrada prematura a una compañía implica probablemente que se desconozca el ambiente laboral, la cultura organizacional, los valores de la empresa, así como los objetivos para el puesto solicitado, entre otros factores.

Con lo anterior, Gerardo Macías, socio de DHR Global, recomienda a los postulantes investigar a detalle a las empresas a las que buscan entrar o enviar su CV, ya que muchas veces solo se mandan los documentos y se hacen las entrevistas sin que se conozca más sobre la compañía.

“Se tiene que investigar muy bien a la empresa, quién va a ser tu jefe. Es importante pedir que por lo menos te expliquen quién es el jefe de la vacante, cuál es su estilo de trabajo, cómo van a estar los horarios. Porque muchas veces te puedes meter a trabajar a una empresa o a un puesto que no te conviene”, resalta.

Jessica Cambray detalla que otra de las razones por las cuales se realizan contrataciones rápidas, es porque el candidato tiene todo lo que la vacante solicita generando así mayor interés de parte de los reclutadores en ese candidato.

“Puede ser que tu perfil sea tan bueno que, a partir de la primera entrevista, tú convences a la otra persona de que eres lo que ellos necesitan, sin embargo, existe un punto muy importante, porque significa que la persona realmente tiene una muy buena entrevista, manejó de forma positiva una red de contactos, consiguió esta entrevista por un conocido, alguna persona que al final desarrolló sus habilidades de entrevista, y que puede venderse fácilmente”, argumenta.

En el análisis Panorama de contrataciones en América Latina para 2025, hecho por Computrabajo, se destacan los principales retos en el proceso de selección tanto para los reclutadores como para los candidatos.

En el ramo de los reclutadores, en 2024 el mayor reto que atravesaron fue la escasez de talento (53%); los salarios poco competitivos con el (46%); y los candidatos que desaparecen a mitad del proceso con (41%).

Desde la óptica de los candidatos, el principal problema de los procesos de selección es que éstos son demasiado largos o sin respuesta (48%); y ofertas con salarios poco competitivos (45%).

“La gran oportunidad, es la de eficientar y agilizar los procesos, porque entre ese 48% que sufre por no obtener una respuesta rápida, puede encontrarse un gran perfil para nuestra organización”, señala la bolsa de trabajo en línea.

“Cuando el proceso es tan abrupto, obviamente no hay un onboarding, no hay una explicación clara a la persona de cuáles van a ser sus funciones, a quién le va a reportar, cómo lo va a hacer. Entonces, claro que hay un sesgo muy importante de errores al inicio de la posición. Si un proceso es extremadamente acelerado, evidentemente la carga de trabajo, si la vacante es real, va a ser así de acelerada”, advierte Cambray.

Gerardo Macías recomienda a los postulantes tener paciencia y ser muy selectivos, ya que muchas veces por la desesperación de no tener trabajo o querer salir de una empresa, “toman lo primero que se presenta, hay que ser muy selectivo y sobre todo estar muy consciente de si es el paso adecuado para tu camino de carrera, igual y no te conviene”.

Cómo detectar vacantes falsas

Jessica Cambray aconseja a los postulantes revisar muy bien las vacantes, ya que es fundamental analizar la empresa, que sea formal, y que ofrezca todas las prestaciones de Ley, así como revisar a fondo el tema de salarios y días de pago.

“Una forma en la cual nosotros como candidatos podemos detectar vacantes falsas, ya que si tú no conoces bien la empresa y ya te quieren contratar es algo raro. Fue una práctica, muy popular que se dio la pandemia, en la que les decían a las personas, ‘vamos a tener una entrevista hoy’, los volvían a entrevistar en la tarde y al otro día 'ya te quedaste, pero hay que hacerte pruebas psicométricas’, y les pedían que depositaran lo de las pruebas o lo de la visita domiciliaria y las personas desaparecían”, detalla.

En ese sentido la especialista agrega que, si ocurre una situación como la anterior a los candidatos, deben dudar de la veracidad de la vacante, "por otro lado, que sea una empresa que esté respetando sus derechos laborales de cada colaborador”.