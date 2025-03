"Te lo agradezco, pero no": 6 de cada 10 vacantes son rechazadas por falta de información clara

En la búsqueda de empleo existen diversos factores que llevan a los candidatos a descartar vacantes porque no les generan interés, entre esos elementos está la falta de información clara durante el primer contacto de los reclutadores.

En la guerra por el talento calificado, las áreas de reclutamiento deben tener presente que los candidatos buscan cada vez más transparencia, comenzando por las ofertas de empleo, y claridad en las tareas que van a desempeñar.

De acuerdo con el Termómetro Laboral elaborado por OCC, para los candidatos lo más importante es una comunicación clara y directa, con el fin de poder analizar el puesto y salario de la compañía que ofrece un puesto. En ese sentido, 59% reconoce que rechazaría una vacante si la información que comparte el reclutador vaga o confusa. Este es el principal motivo para no postularse a una oferta de empleo.

En menor proporción, el desajuste de los intereses salariales y valores de los candidatos, la mala reputación de la empresa o la lejanía del centro de trabajo, son el resto de motivos para descartar vacantes.

En ese sentido, la encuesta de la bolsa de trabajo en línea indica que para el 33% de los postulantes la asertividad y la formalidad de los reclutados es el aspecto que más valoran en un proceso de selección de personal, mientras que 32% prefiere la información concisa y sin rodeos al momento de conocer las plazas de trabajo.

“Los candidatos prefieren un primer contacto breve, no buscan una conversación profunda en la primera llamada; de hecho, solo el 20% lo prefiere. La personalización de la oferta según su perfil tampoco parece ser una prioridad para ellos, ya que solo un 15% lo considera relevante”, destaca OCC.

Datos de Computrabajo señalan que el 60% de los candidatos coincide en que valora más en un reclutador la transparencia y la honestidad, por lo que se debe definir con claridad las responsabilidades, habilidades y competencias requeridas, y ser claros con los candidatos sobre lo que se espera de ellos.

“Un proceso de selección demasiado largo o mal organizado puede generar una mala experiencia para el candidato, lo que puede afectar su percepción de la empresa desde el principio”, asevera.

Jessica Cambray, especialista en reclutamiento, señala que los candidatos pueden descartar una vacante por razones como: un salario poco competitivo, una falta de claridad en la descripción del puesto, entre otras más.

“Otra muy importante es cuando los procesos de selección son sumamente largos y poco eficientes. Hay procesos de selección que son múltiples filtros, pruebas irrelevantes y una falta de comunicación que genera una frustración en los candidatos muy grande”, destaca.

“Si tú como empresa necesitas hacer 10 entrevistas para elegir un candidato, el problema no son los candidatos, eres tú como empresa. Que no sabes hacer un proceso de selección y por eso la gente se está yendo”, comenta.

En tanto OCC resalta que la claridad es esencial tanto en la forma de expresarse como en el contenido del mensaje, ya que un discurso bien estructurado y sin ambigüedades aumenta significativamente la posibilidad de captar la atención de un candidato.

Jessica Cambray, señala que un tema muy importante a revisar es la mala reputación de las empresas que se pueden generar por parte de los colaboradores que salen de las organizaciones. “Hoy en día las personas ya investigan antes de aplicar, ahora buscamos nosotros como candidatos referencias, cómo es trabajar en ese lugar”.

Según Computrabajo, el 78% de los profesionales asegura que el proceso reclutamiento influyó en su percepción sobre la empresa en la que laboran

“La falta de claridad en las etapas del proceso, tiempos de espera interminables o una comunicación deficiente puede llevar a que los candidatos más talentosos pierdan interés y busquen otras oportunidades, o incluso, los que sean contratados, tengan una visión negativa desde el inicio”, indica la plataforma de búsqueda de empleo.

Otro punto que resalta Jessica Cambray, es que existen casos donde los candidatos no entienden ciertos puntos o temas y la empresa no los explica. “Muchas veces por miedo o porque no entienden el proceso, prefieren descartar”.

También la falta de flexibilidad. A partir de la pandemia, la sociedad comprendió que es posible trabajar en remoto y mucha gente hoy en día ya lo está buscando.

La importancia del primer contacto

OCC señala que el primer contacto entre un reclutador y un candidato es una etapa fundamental en el proceso de selección, por lo que se deben realizar los ajustes necesarios al momento de una entrevista o plática.

“Se debe elegir el canal adecuado, respetar el momento oportuno y preparar el mensaje son acciones esenciales para atraer el interés de los profesionales”, señala.

Por otro lado, Computrabajo indica que un proceso de selección bien diseñado debe incluir entrevistas detalladas que permitan conocer las aspiraciones del candidato y verificar que se alinean con lo que la empresa puede ofrecer.

“Si durante el proceso de selección no se abordan las oportunidades de formación, ascensos o nuevos desafíos, el empleado puede llegar a sentirse estancado y buscar oportunidades en otras organizaciones que ofrezcan un plan de carrera más atractivo”, resalta.

Cambray apunta que cuando las empresas empiezan a cuestionar por qué pierden candidatos, deben analizar su proceso de contratación con la misma rigurosidad que evalúan a los candidatos postulantes.

“Hoy en día atraer talento no solo es publicar una vacante y esperar a que lleguen los currículum, sino construir una experiencia que genere confianza, y el deseo de formar parte de la organización”, asevera.