Consejos para la Gen Z en el primer empleo de verano

Con la llegada de las vacaciones de verano se abre una oportunidad de oro para los jóvenes de prepararse de manera práctica para el mercado laboral: los empleos de verano. A decir de especialistas, este tipo de trabajos temporales pueden contribuir al desarrollo de habilidades clave para la vida profesional. Los centennials (Generación Z) pueden aprovechar esta ventana de tiempo libre de la escuela.

“Para quienes no han concluido su carrera profesional, un trabajo temporal de verano puede representar un primer gran paso, pues incluso cuando el puesto sea temporal, permite identificar y explorar las áreas de especialidad que resultan de mayor interés de acuerdo a sus aptitudes”, dice Tania Arita, directora de Reclutamiento de Talent Solutions de ManpowerGroup.

Datos de la firma de reclutamiento indican que sólo 16% de los jóvenes en búsqueda de empleo aplica a trabajos temporales como estrategia para generar experiencia e insertarse en el sector formal.

Sin embargo, la última Encuesta Nacional de Egresados, de la UVM, el 42% de los graduados indica que la falta de experiencia es un obstáculo para obtener el primer empleo, se ubica como la principal razón por la cual no se obtiene la primera oportunidad laboral.

En ese sentido, el empleo de verano se posiciona como un buen espacio para ganar experiencia. No importa el tamaño de la empresa, el sector o la actividad, el tiempo que se esté en el terreno práctico ayudará para el arranque de la carrera profesional; además, son procesos de aprendizaje en los que se obtiene un ingreso.

De acuerdo con Indeed, algunos beneficios para los estudiantes que trabajan en verano son:

Adquisición de experiencia . Los jóvenes se familiarizan con la realización de tareas, la retroalimentación de jefes y la construcción de relaciones.

. Los jóvenes se familiarizan con la realización de tareas, la retroalimentación de jefes y la construcción de relaciones. Gestión de tiempo . La exigencia de un horario y tareas ayuda a mejorar la habilidad de gestión, una competencia de alta demanda en el mercado laboral.

. La exigencia de un horario y tareas ayuda a mejorar la habilidad de gestión, una competencia de alta demanda en el mercado laboral. Ganar confianza . Al conseguir logros en el trabajo e identificar fortalezas y debilidades, los estudiantes toman más confianza para la vida laboral.

. Al conseguir logros en el trabajo e identificar fortalezas y debilidades, los estudiantes toman más confianza para la vida laboral. Explorar intereses . Una ventaja de estas oportunidades de trabajo es que permiten experimentar áreas o industrias de interés.

. Una ventaja de estas oportunidades de trabajo es que permiten experimentar áreas o industrias de interés. Primera red de contactos . Especialmente en México, donde una buena cantidad de empleo se consigue a través de contactos, un trabajo de verano puede ser la primera red de contactos profesionales para los jóvenes.

. Especialmente en México, donde una buena cantidad de empleo se consigue a través de contactos, un trabajo de verano puede ser la primera red de contactos profesionales para los jóvenes. Colaboración . También una habilidad demandada en el mundo del trabajo, y que un empleo de verano puede fomentar, ya que se puede trabajar en equipo para alcanzar resultados.

. También una habilidad demandada en el mundo del trabajo, y que un empleo de verano puede fomentar, ya que se puede trabajar en equipo para alcanzar resultados. Comunicación. La exigencia de interactuar tanto con compañeros de trabajo como con clientes, fortalece las habilidades para comunicarse.

“Mientras más joven se inicie a trabajar, más exitosa será la carrera profesional. La estrategia más efectiva para conseguir un empleo es iniciar en puestos temporales. Existe un bono de talento que hay que capitalizar”, opina Tania Arita.

Consejos prácticos

Randstad señala que asumir que un empleo de verano no aporta nada y sólo es mero entretenimiento, es un gran error. “Un trabajo de verano puede ser y aportar todo lo que tú quieras que sea y aporte. Si estás decidido a darlo todo y aprovechar la experiencia, será más que constructiva y te ayudará a crecer profesionalmente”.

En ese sentido, la firma de reclutamiento aconseja lo siguiente para capitalizar esta oportunidad:

1. Desarrollar habilidades blandas

La forma de relacionarse con clientes, con compañeros de trabajo, de adaptarse ante situaciones imprevistas, “son habilidades que solo pueden desarrollarse viviéndolas en primera persona”.

Un empleo temporal en verano puede aprovecharse para desarrollar la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la innovación y la adaptación al cambio.

2. Orientación de carrera

No siempre estudiar una carrera significa que se tiene claridad en las aspiraciones profesionales, una experiencia como el empleo de verano puede ayudar a los jóvenes a entender mejor su vocación, sus fortalezas y el tipo de actividades que más los atraen.

“Puede que descubras que el trato con el público y la atención al cliente se te dan especialmente bien y te motivan como foco de tu futura actividad profesional”, ejemplifica Randstad.

3. Red de contactos

Esta oportunidad de trabajo puede aprovecharse para ampliar la red de contactos profesionales, vínculos que en algún momento, pueden ayudar a abrir las puertas en otros espacios. Y en esta red no sólo se encuentran los jefes o los compañeros de trabajo, también los clientes.

4. No tomarlo a la ligera

Aunque este tipo de trabajos no son una meta profesional, eso no significa que deban tomarse a la ligera y que no requieran un esfuerzo.

“Si no pones interés y dejas una impresión negativa en un empleo, ¿cómo lo explicarás en tus futuras entrevistas de trabajo? Para demostrar que eres un gran profesional simplemente debes serlo siempre, en todas tus experiencias laborales”, recomienda la firma.