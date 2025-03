La travesía de ejercer la carrera desde el primer empleo, una realidad del mercado laboral

Un vacante de trabajo contiene dos términos que a simple vista parecen ser opuestos: recién egresado y experiencia. Esto también puede reflejarse en la frase “cómo voy a tener experiencia si no me dan la oportunidad de trabajar”.

El mercado laboral mexicano, y tal vez a nivel global, se encuentra inmerso en un círculo vicioso donde, por un lado, los jóvenes recién egresados tienen dificultades para encontrar oportunidades laborales; mientras que las empresas sufren de escasez de talento, ¿qué sucede?

El escritor del New York Times, Peter Coy, dice que es un hecho que no hay suficientes trabajos de nivel universitario para todos los graduados de Estados Unidos, por eso, muchos tendrán que conformarse con empleos donde la educación superior no sea requerida. Y eso arroja el terrible hecho de que seguirán trabajando en esos empleos una década después.

Eso es en EU. En México la realidad es otra: de cada 100 niños de entre 5 y 6 años, sólo 27 terminan una licenciatura y sólo uno concluye una carrera técnica, refiere el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ¿por qué tampoco ellos encuentran empleo?

Al menos 52% de los egresados universitarios está subempleado un año después de graduarse, lo que significa que no requieren los títulos que obtuvieron, refiere un estudio realizado por The Burning Glass Institute.

En México el porcentaje no está tan alejado, 49.7% de los graduados universitarios en el país ingresa al mercado con un empleo que no se vincula por completo con la carrera que cursaron, refiere la última Encuesta Nacional de Egresados (ENE) del Centro de Opinión Pública de la UVM.

Entrar al mercado laboral antes de graduarse, clave

Una de las recomendaciones de los expertos, incluyendo el estudio de Burning Glass Institute, es que los aún estudiantes comiencen a introducirse al mercado laboral con las famosas prácticas, así tendrán un poco de experiencia, esa que se les exige.

Y es que, de acuerdo con OCC, el principal reto para los estudiantes al momento de incorporarse al mundo laboral es la falta de experiencia laboral (56%).

Se agrega que los encuestados consideran que la educación es ese eslabón que permite a los estudiantes a integrarse mejor al mundo laboral.

En ese sentido, sobresale que un enfoque más práctico es fundamental (46%) y las prácticas profesionales deberían fortalecerse (25%).

Al respecto, el estudio "Dificultad de empleo a jóvenes egresados sin experiencia, del Instituto Politécnico Nacional (IPN)", reveló que, además de la falta de experiencia, los jóvenes tienen un déficit en conocimientos de las nuevas tecnologías, herramientas y software.

"Así también la falta de experiencia en el ramo o el área específica a trabajar es posible que exista una sobre demanda por parte de los egresados, haciendo que la oferta se reduzca”, explica.

Lo que no se mide, no se puede cambiar

En México no existen cifras contundentes que evalúen las habilidades de los adultos, como competencias cognitivas, comprensión lectora, capacidad de cálculo y para resolver problemas en contextos altamente tecnologizados, refiere la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el estudio Educación superior en México. Resultados y relevancia para el mercado laboral.

Refiere que los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL), sugieren brechas en términos de competencias.

"Más de la mitad de los 1.38 millones de estudiantes que presentaron la prueba entre 2005 y 2016 no obtuvieron la calificación mínima para aprobarla y solo 8% logró un resultado sobresaliente”, refiere.

Hay encuestas aisladas que han tratado de dibujar lo que sucede con las habilidades de los colaboradores, una de ellas es la realizada por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) que detectó que carecían de las competencias relativas a la comunicación escrita en español y a la comunicación oral en español e inglés.

Además de que tienen habilidades limitadas de síntesis de información y pensamiento lógico, y no muestran sentido de responsabilidad o proactividad.

Para la OCDE es claro que, en primer lugar, el sistema educativo del nivel superior mexicano es grande y complejo, pero carece de la diversidad de campos y niveles de estudio requeridos para cubrir las necesidades del mercado laboral.

Agrega que, en segundo lugar, los estudiantes necesitan apoyo adicional para tener éxito. El servicio social se puede convertir en una manera eficaz de desarrollar competencias transversales, pero debe existir flexibilidad de los empleadores para que equilibren el estudio y el trabajo.

Finalmente, se deben fortalecer los vínculos entre la educación superior y el mercado laboral, para ello, dice, es preciso adoptar un enfoque común para todo el gobierno e involucrar a todos los actores de la educación superior.

“México requiere contar con información y proyecciones de las necesidades futuras del mercado laboral más interconectadas y actualizadas para propiciar que las instituciones, los estudiantes y los empleadores tomen mejores decisiones y hagan planes a futuro”, advierte.