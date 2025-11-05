Baja productividad hará insostenibles más incrementos salariales en México

Los incrementos salariales están directamente ligados a la productividad, o al menos así deberían estar, compartió Pawel Adrjan, director de investigación económica en Indeed Hiring Lab, en un evento organizado por la plataforma de empleo.

En palabras del economista, la única manera de conseguir ganancias reales de los incrementos salariales es a través del aumento de la productividad. “Los salarios ajustados por la inflación no pueden subir mucho a largo plazo sin incrementos en la productividad”, puntualizó.

“La productividad determina los salarios”, aseguró el experto en la conferencia El futuro del trabajo: Empleo, economía y desafíos demográficos en México, en un evento de Indeed, donde agregó, “México tiene una tarea pendiente en el crecimiento de productividad”.

El investigador explicó en el Indeed FutureWorks México 2025 que la desaceleración económica de los últimos años ha implicado un problema para el mercado laboral, y esas tendencias, al menos en México, son un riesgo si se continúa con los aumentos obligatorios al salario, como se han realizado hasta ahora, sin el correspondiente respaldo productivo.

Mayor productividad es igual a mejores salarios

Pawel Adrjan expuso que el crecimiento de la economía mexicana estima que, para el cierre de 2025, será de 0.8%, mientras que, para 2026, alcanzará el 1.3%; si bien, consideró que estos porcentajes son 'positivos', señaló que la evolución es lenta, tanto que posiciona a México entre “los países que menos van a crecer este año, aunque se prevé un ligero repunte" para el siguiente.

En esa línea, comentó que en México, el crecimiento de la productividad ha sido “bastante bajo”, y esto implica un reto si se quieren incrementar los salarios reales a largo plazo; no obstante, aclaró que no existe un nivel ideal del incremento salarial que debería hacerse en función del aumento de la eficiencia.

Añadió que el desarrollo de la economía es uno de los factores que deben considerarse en aras de los incrementos salariales, así como la forma en la que se reparte la riqueza, "eso depende un poco de las políticas públicas, pero también del poder de mercado de las empresas y los trabajadores”.

A lo anterior, agregó el impacto de la escasez de talento, la falta de ciertas habilidades y el envejecimiento; “todos estos factores van a influir en las tendencias salariales”, puntualizó.

“Es el equivalente de los recursos naturales. Cuando hay más riqueza en la economía en general, cuando hay un sector que se vuelve más fuerte y más productivo, también suben mucho los salarios en los servicios, en los otros sectores donde la productividad no sube tanto. Es porque la economía en general genera más riqueza, hay más demanda de los bienes y servicios en general y entonces el valor de ese trabajo subirá”.

El investigador de Indeed detalló que, “a largo plazo, la productividad es muy importante para el salario”, ya que la economía genera riqueza y eso a su vez se traduce en mejores pagos y condiciones laborales, pero también supone una carga para los patrones. “Con los incrementos salariales también incrementan los costes de las empresas”, remarcó.

Adicionalmente, explicó que la introducción de la tecnología también tendrá un impacto en los salarios, ya que los sueldos bajarán en aquellos puestos donde se requieren habilidades que la inteligencia artificial puede emplear. “El valor de ese trabajo bajará mucho, sin embargo, subirá el valor de todas las otras tareas y los otros trabajos que la inteligencia artificial no puede desempeñar”.

Aumentos salariales en México, atractivo en el extranjero

Adrjan mencionó que el aumento salarial en México lo convierte en un lugar llamativo para el talento en el extranjero. “Eso también puede hacer que trabajar en México sea más atractivo para la gente que está fuera”, anunció.

Refirió que, aunque han detectado mediante la plataforma un incremento continuo de las búsquedas de empleo de mexicanos hacia el extranjero, “vemos que hay un flujo inverso, es decir, por ejemplo, las búsquedas desde Estados Unidos de trabajo en México”.

“Creo que si los salarios aquí suben mucho, podemos ver que quizás, algunos mexicanos que están en Estados Unidos quieran volver”.

En ese contexto, afirmó que los incrementos salariales tienen un efecto positivo sobre los trabajadores, ya que “les permiten vivir mejor, consumir más, mejorar su bienestar”; no obstante, remarcó la importancia de cuidar esos aumentos, ya que implican mayores costos para las empresas, y en escenarios de desaceleración económica pueden convertirse en un problema.

Estos datos son relevantes, pues no solo se integran a la incertidumbre global por conflictos comerciales, económicos y políticos, sino que impactan directamente el cálculo financiero, especialmente cuando se anuncian aumentos al salario mínimo, los cuales ejercen una presión directa sobre los costos laborales.

“Si crece la economía, crece el pastel que vamos a repartir, porque hay más productividad, es decir, con las mismas personas producimos más. Entonces, para poder repartir mejor ese pastel, para que la parte del trabajo se lleve más, necesitamos ese incremento de productividad”, refirió el especialista.

En el evento organizado por Indeed, Pawel Adrjan concluyó que es fundamental que los incrementos salariales reales se alineen a un crecimiento robusto de la productividad, ya que solo así serán sostenibles a largo plazo.