Vinos de Oregon y Washington: El secreto del Pacífico estadounidense que ya se bebe en México

En la parte media y norte del Pacífico de Estados Unidos se ubican dos entidades cuya producción de vino está presente en el mercado de México, pero muchas veces pasa desapercibida.

Es por ello que la sommelier embajadora en México para ambos estados, Laura Santander, hizo un repaso por diferentes etiquetas que ya se encuentran en el país y algunas otras que llegan a buscar ingresar.

Mesa Meroma, y las creaciones de Mercedes Bernal y Rodney Cusic, sirvieron de maridaje para la presentación de estos vinos: kampachi con vinagreta cítrica, filete de cerdo marinado en miso y plátano macho con chocolate oscuro.

Oregon es una entidad con escala pequeña y ambición grande. Representa apenas una parte mínima del vino estadounidense, es el tercer estado productor, pero ha construido reputación con Pinot Noir, una nueva generación de Chardonnay de gran finura y una cultura de productores familiares.

Aunque la zona abanderada es Willamette Valley, al norte, el resto del territorio y sobre todo las zonas cercanas al océano contempla clima fresco, suelos volcánicos y sedimentarios, noches frías y una viticultura que se cuida mucho.

Vinos de Oregon y Washington: el secreto del Pacífico estadounidense que ya se bebe en MéxicoAaron Lee

Washington es el segundo mayor productor de vino de Estados Unidos y trabaja con una geografía más amplia y clima seco.

La zona oriental, protegida de la lluvia por las cordilleras Olímpica y Cascade, permite muchas horas de sol, amplitud térmica marcada (diferencia de temperatura entre día y noche) y sanidad natural. La oferta de variedades es más extensa.

Panorama por regiones

Guía breve para ubicar estilos y diferencias.​

OREGON

Willamette Valley: Corazón histórico de Oregon, concentra la mayor superficie vitícola del estado. Pinot Noir como eje

Columbia Gorge / Columbia Valley: Corredor del río Columbia, con cambios fuertes entre oeste fresco y este seco. Estilos variados y que contrastan

Cooper RidgeCortesía

Southern Oregon: Zona de mayor historia vitivinícola, pero pequeña. Incluye Umpqua, Rogue y Applegate. Pinot Noir y variedades de zonas más cálidas

Walla Walla Valley: zona compartida con Washington; cálida, seca, con basaltos y sedimentos. Variedades tintas

WASHINGTON

Columbia Valley: Zona vinícola más extensa del estado, seca y muy soleada. Vinos con fruta madura y estructura en blancos y tintos

Yakima ValleyCortesía

Yakima Valley: zona histórica de experimentación. Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Riesling y Syrah

Walla Walla Valley: Alta concentración de bodegas; suelos de basalto y tintos intensos y equilibrados

Puget Sound: Única zona al oeste de las montañas Cascade; clima marítimo y veranos suaves. Uvas poco comunes