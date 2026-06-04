Del Valle de Guadalupe a Puerto Nuevo: Baja California apuesta por sus sabores

La nueva campaña turística "Baja California es para ti" tiene playas, desiertos, montañas y paisajes espectaculares. Sin embargo, detrás del mensaje institucional hay una apuesta mucho más profunda: posicionar a la gastronomía como la principal puerta de entrada al estado.

En entrevista exclusiva con Bistronomie, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que la cocina bajacaliforniana se ha convertido en uno de los principales motores turísticos de la entidad y en un referente internacional capaz de atraer visitantes por sí sola.

"Baja California se ha convertido hoy en día en uno de los destinos gastronómicos más importantes de nuestro país. Es la gastronomía más revolucionaria de México que nos ha colocado ya en plataformas a nivel internacional. Tenemos grandes cocineras, cocineros, chefs y una industria gastronómica de primer nivel", afirmó.

La mandataria sostuvo que el fenómeno gastronómico de Baja California ya no puede entenderse únicamente desde la alta cocina, sino como un ecosistema que integra productores, agricultores, pescadores, vinicultores, cerveceros artesanales y cocineros que han logrado construir una identidad culinaria propia.

No es casualidad. Baja California alberga el corazón del vino mexicano, concentra la mayoría de la producción vitivinícola nacional y ha sido reconocida por la Guía Michelin como el estado con más establecimientos distinguidos por habitante en el país.

La gastronomía ya es el viaje

Durante la presentación de la campaña, la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, resumió una transformación que la industria turística lleva años observando: la comida dejó de ser una actividad complementaria para convertirse en el motivo principal del viaje.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México; Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California y Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo de Baja California.Cortesía

"La gastronomía ya no es un complemento del viaje. La gastronomía puede ser el viaje; puede ser motivo de decisión, motor económico, carta de presentación internacional y una poderosa herramienta de posicionamiento turístico", señaló.

La declaración refleja lo que ocurre actualmente en Baja California, donde miles de visitantes llegan cada año atraídos por experiencias culinarias que van desde restaurantes de alta cocina hasta carretas de mariscos, mercados chinos en Mexicali, cervecerías artesanales en Tijuana y casas vinícolas en el Valle de Guadalupe.

Para Marina del Pilar, el verdadero lujo de la entidad comienza mucho antes de sentarse a la mesa, "Porque en Baja California entendemos algo muy importante: el verdadero lujo no empieza en la mesa. Empieza en la tierra. Empieza en el mar. Empieza en el campo. Empieza en las manos de nuestra gente", expresó.

Un estado que inventó algunos de los íconos gastronómicos de México

Para el secretario de Turismo estatal, Miguel Ángel Badiola Montaño, la vocación turística de Baja California tiene una explicación sencilla: nació alrededor de la comida.

En Tijuana nació la ensalada César, uno de los platillos más famosos del mundo. En Mexicali surgió el clamato. En Ensenada se popularizó la margarita. En Rosarito se desarrolló la legendaria langosta de Puerto Nuevo, convertida hoy en una de las experiencias gastronómicas más buscadas por visitantes nacionales y extranjeros.

Badiola también recordó el papel que jugó el chef Miguel Ángel Guerrero en la construcción de la cocina Baja Med, movimiento culinario que mezcló ingredientes mediterráneos, asiáticos y mexicanos para dar origen a una de las corrientes gastronómicas más influyentes del país.

"Esos jóvenes que ahora ya son chavorrucos, como Miguel Ángel Guerrero, fueron los que empezaron el camino de lo que hoy es la realidad gastronómica de Baja California", señaló.

Los tres sabores que definen Baja California

Cuando se le pidió a la gobernadora recomendar tres experiencias gastronómicas imperdibles para cualquier visitante, la respuesta llegó sin necesidad de consultar una guía.

El desayuno está en el Valle de Guadalupe, donde Doña Esthela se ha convertido en una referencia internacional y fue reconocida por medios especializados como responsable de uno de los mejores desayunos del mundo.

Baja es para tiCortesía

La comida aparece en Mexicali, una ciudad que ha construido una de las comunidades chino-mexicanas más importantes del continente y cuya cocina es considerada por muchos como la mejor comida china fuera de Asia.

La cena llega entre viñedos y mariscos, desde el Valle de Guadalupe hasta Puerto Nuevo, donde la langosta preparada con frijoles, arroz y tortillas de harina se mantiene como uno de los grandes emblemas culinarios del estado.

"La mejor langosta que van a disfrutar va a ser justamente la de Baja California", aseguró la mandataria.

El Mundial 2026 también jugará para Baja California

Aunque Baja California no será sede oficial del Mundial de Futbol 2026, el gobierno estatal confía en que la cercanía con Los Ángeles y la conectividad de Tijuana generarán una importante derrama turística.

Badiola recordó que la ciudad se encuentra a poco más de dos horas de una de las sedes mundialistas y que además la selección de Irán eligió Tijuana como base de entrenamiento durante varias semanas.

A ello se suma una oferta gastronómica que hoy funciona como uno de los principales argumentos de promoción internacional.

"Tiene que ir a la Avenida Revolución a comer la ensalada César. Tiene que ir a Puerto Nuevo a comer la langosta. Y tiene que ir al Valle de Guadalupe a conocer el corazón del vino mexicano. Con eso los enamoramos", concluyó.

La apuesta de "Baja California es para ti" parece clara. Mientras otros destinos promocionan playas o monumentos, Baja California decidió vender aquello que mejor sabe hacer: contar su historia a través de la comida.