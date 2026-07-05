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Tostadas de tinga para ver México vs Inglaterra: La receta para botanear sin complicarte
Crujientes, fáciles de montar y perfectas para compartir, las tostadas de tinga son una de las botanas mexicanas más prácticas para ver el partido entre México e Inglaterra en casa.
El México vs Inglaterra no solo se vive en la cancha. Como ocurre con cada partido decisivo de la Selección Mexicana, la mesa también se convierte en parte del ritual: se preparan botanas, se enfrían bebidas, se acomodan las sillas frente a la pantalla y se buscan recetas que rindan para todos sin obligar a nadie a pasar todo el juego en la cocina.
Para ese momento, las tostadas de tinga son una de las mejores opciones. Son económicas, fáciles de preparar con anticipación y suficientemente versátiles para que cada persona las arme a su gusto. Además, tienen algo que toda botana de partido necesita: se pueden servir al centro y comer sin demasiadas complicaciones.
Ingredientes
Para la tinga:
- 2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas
- 4 jitomates grandes
- 1/2 cebolla blanca
- 1 diente de ajo
- 2 chiles chipotles adobados
- 1/2 taza de caldo de pollo
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
Para servir:
- 12 tostadas de maíz
- 1 taza de frijoles refritos, opcional
- Lechuga finamente rebanada
- Crema al gusto
- Queso fresco o queso rallado
- Aguacate en rebanadas
- Salsa verde o salsa roja
- Limón, opcional
Preparación
Cuece las pechugas de pollo en agua con sal, un trozo de cebolla y, si lo deseas, una hoja de laurel. Cuando estén bien cocidas, retíralas del caldo, déjalas enfriar ligeramente y deshébralas. Reserva un poco del caldo para la salsa.
Licúa los jitomates con el ajo, los chiles chipotles y media taza de caldo de pollo. Si prefieres una tinga menos picante, usa solo un chile chipotle; si quieres una versión más intensa, agrega otro poco de adobo.
En una cacerola, calienta el aceite y sofríe la cebolla fileteada hasta que esté suave y ligeramente transparente. Agrega la salsa de jitomate con chipotle y cocina durante unos minutos, hasta que cambie de color y espese ligeramente.
Incorpora el pollo deshebrado y la hoja de laurel. Mezcla bien para que la carne se impregne con la salsa. Cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos, o hasta que la tinga tenga una consistencia jugosa, pero no demasiado líquida. Ajusta sal y pimienta.
Para servir, unta una capa ligera de frijoles refritos sobre cada tostada. Agrega una porción de tinga caliente y termina con lechuga, crema, queso fresco, aguacate y salsa al gusto.