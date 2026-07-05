Tostadas de tinga para ver México vs Inglaterra: La receta para botanear sin complicarte

Ingredientes

Para la tinga:

2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas

4 jitomates grandes

1/2 cebolla blanca

1 diente de ajo

2 chiles chipotles adobados

1/2 taza de caldo de pollo

1 cucharada de aceite vegetal

1 hoja de laurel

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Para servir:

12 tostadas de maíz

1 taza de frijoles refritos, opcional

Lechuga finamente rebanada

Crema al gusto

Queso fresco o queso rallado

Aguacate en rebanadas

Salsa verde o salsa roja

Limón, opcional

Preparación

Cuece las pechugas de pollo en agua con sal, un trozo de cebolla y, si lo deseas, una hoja de laurel. Cuando estén bien cocidas, retíralas del caldo, déjalas enfriar ligeramente y deshébralas. Reserva un poco del caldo para la salsa.

Licúa los jitomates con el ajo, los chiles chipotles y media taza de caldo de pollo. Si prefieres una tinga menos picante, usa solo un chile chipotle; si quieres una versión más intensa, agrega otro poco de adobo.

En una cacerola, calienta el aceite y sofríe la cebolla fileteada hasta que esté suave y ligeramente transparente. Agrega la salsa de jitomate con chipotle y cocina durante unos minutos, hasta que cambie de color y espese ligeramente.

Incorpora el pollo deshebrado y la hoja de laurel. Mezcla bien para que la carne se impregne con la salsa. Cocina a fuego medio durante 10 a 15 minutos, o hasta que la tinga tenga una consistencia jugosa, pero no demasiado líquida. Ajusta sal y pimienta.

Para servir, unta una capa ligera de frijoles refritos sobre cada tostada. Agrega una porción de tinga caliente y termina con lechuga, crema, queso fresco, aguacate y salsa al gusto.