Tipos de papa en México: cuáles son y por qué no todas sirven para lo mismo

En la cocina mexicana la papa parece un ingrediente sencillo, casi automático. Se agrega al picadillo, al caldo de res, a los tacos dorados o a una guarnición al horno sin mayor cuestionamiento. Sin embargo, detrás de esa aparente uniformidad existe una diferencia técnica fundamental: no todas las papas reaccionan igual al calor. En México circulan varias variedades comerciales y cada una tiene un uso ideal según su contenido de almidón, su nivel de humedad y su firmeza.

Aunque el cultivo tiene origen andino, México produce hoy entre 1.8 y 2 millones de toneladas anuales, con fuerte presencia en Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Guanajuato. Pero en el anaquel no se identifican claramente sus diferencias, y ahí comienza la confusión culinaria.

Los principales tipos de papa que se consumen en México

La más común es la papa blanca tipo Alpha, que domina el mercado fresco nacional. Tiene piel clara, pulpa blanca y un contenido de almidón intermedio. Es versátil: funciona en guisos, caldos, papas con rajas o preparaciones domésticas donde se busca que mantenga forma sin deshacerse con facilidad. No es la más crujiente al freír ni la más sedosa para puré, pero cumple en casi todo.

Le sigue la papa roja, identificable por su piel rojiza y textura más firme. Contiene menos almidón y más humedad, lo que le permite conservar estructura tras la cocción. Es ideal para ensaladas templadas, papas cambray, preparaciones al vapor o asadas enteras. En cambio, no es la mejor opción para puré cremoso, ya que su estructura compacta dificulta lograr una textura aterciopelada.

Papa RojaCortesía

La papa cambray no es una variedad distinta en esencia, sino una papa cosechada joven o de tamaño pequeño. Puede ser blanca o roja, pero su atractivo radica en su firmeza y presentación. Se utiliza comúnmente asada con mantequilla, en guarniciones contemporáneas o como acompañamiento en cocina bistró. Su tamaño permite cocción uniforme y buena retención de forma.

En el terreno industrial aparece la papa Russet, menos producida en México pero ampliamente utilizada por la industria de congelados y cadenas de comida rápida. Es alargada, de piel más áspera y alto contenido de almidón. Esa característica la convierte en la favorita para papas a la francesa, hash brown o preparaciones horneadas donde se busca exterior crujiente e interior suave. Parte de este tipo de papa, sobre todo en versión procesada, proviene del mercado estadounidense.

Papa AlphaFreepik

La diferencia está en el almidón

La clave técnica que separa a estas papas es su porcentaje de materia seca, es decir, el nivel de almidón frente a la cantidad de agua. Las papas altas en almidón —como la Russet— generan mejor costra al freír porque contienen menos humedad. Las de almidón medio —como la Alpha— equilibran versatilidad y firmeza. Las de bajo almidón —como la roja— resisten mejor la cocción prolongada sin deshacerse.

“La gente suele pensar que todas sirven para lo mismo, pero el comportamiento cambia completamente en la sartén”, explica en entrevista Carlos Hernández Valdés, productor de papa en Sinaloa. “Si buscas una fritura crujiente necesitas una papa con mayor materia seca; si quieres que no se rompa en un guiso, conviene una más firme”.

Ese detalle técnico impacta directamente en la experiencia en mesa. Una papa con demasiada agua absorberá más aceite. Una con exceso de azúcares puede dorarse demasiado rápido. Una con alto almidón se desmorona con facilidad si se hierve de más. No es solo agricultura: es química aplicada al paladar.

En México el consumo per cápita ronda los 17 a 18 kilos anuales, entre producto fresco y procesado. La mayoría de los hogares adquiere papa blanca sin distinguir variedad específica, mientras que la industria selecciona cuidadosamente según el resultado buscado.

Entender los tipos de papa no es un dato menor. Es reconocer que incluso un ingrediente cotidiano tiene especialización técnica. En cocina, la diferencia entre un puré plano y uno sedoso, entre una fritura blanda y una crujiente, comienza mucho antes de encender el fuego: empieza en el campo y en la variedad elegida.