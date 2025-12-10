Lectura2:00 min
Té de canela con piloncillo y cáscara de naranja (el "año nuevo" del sistema inmune)
Este té se vuelve un ritual sencillo y cálido: una infusión de cocina mexicana que abriga, hidrata y aprovecha al máximo los ingredientes de temporada.
Antes de que existiera el concepto de “superfoods”, en las cocinas mexicanas ya se preparaban tés que funcionaban como pequeños rituales de cuidado. Uno de los más queridos es el té de canela con cáscara de naranja y piloncillo: una infusión humilde, hecha con lo que hay en la alacena, que perfuma la casa entera y reconforta cuando el frío, la garganta irritada o el cansancio se asoman en plena temporada de posadas.
La canela llegó a la Nueva España a través de las rutas comerciales que unían Asia, Europa y América, y terminó arraigándose en nuestra cocina hasta volverse indispensable en atoles, arroces con leche, ponches y tés invernales.
La naranja, por su parte, se adaptó tan bien a los climas mexicanos que hoy parece imposible imaginar diciembre sin cítricos para ponche, ensaladas y postres. El piloncillo, obtenido de la caña de azúcar, aporta dulzor, notas de caramelo y, sobre todo, la idea de cocina de barrio: el cono oscuro disuelto lentamente en la olla de barro.
Este té no es un medicamento ni una cura milagrosa contra la gripa, pero sí cumple algo que la medicina moderna reconoce: ayuda a mantener una buena hidratación, proporciona sensación de calor, aporta ciertos antioxidantes provenientes de la canela y los cítricos, y ofrece algo que ninguna pastilla puede imitar: el consuelo emocional de una bebida caliente preparada por alguien que se preocupa por ti.
Ingredientes (para 4 tazas):
4 tazas de agua
2 varas de canela de buena calidad
Cáscara de 1 naranja (bien lavada, solo la parte de color, sin demasiada parte blanca para evitar amargor)
30–40 g de piloncillo (o al gusto), en trocitos para que se disuelva más rápido
Opcional: 2–3 clavos de olor o un trocito pequeño de anís estrella
Opcional: rodajas finas de naranja fresca para servir
Procedimiento:
Preparar los ingredientes
Lava muy bien la naranja antes de pelarla. Retira la cáscara con cuidado, procurando obtener tiras amplias. Rompe el piloncillo en pedazos pequeños para facilitar que se derrita.
Aromatizar el agua
En una olla (de preferencia de acero o de barro vitrificado), coloca el agua, las varas de canela y la cáscara de naranja. Si decides usar clavo o anís estrella, agrégalos en este momento.
Llevar a hervor suave
Enciende el fuego medio y espera a que el agua comience a soltar vapor y pequeñas burbujas. Cuando rompa el hervor, baja el fuego y deja que la infusión hierva suavemente durante 8–10 minutos. La cocina empezará a oler a diciembre: notas de canela, cítrico y especias.
Endulzar con piloncillo
Agrega los trocitos de piloncillo y mezcla con una cuchara de madera hasta que se disuelvan por completo. Prueba y ajusta el dulzor: puedes añadir un poco más si lo prefieres más intenso, o dejarlo ligero para que se sienta más la canela.
Reposar para concentrar el sabor
Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar la infusión 5 minutos más. Este tiempo permite que la canela y la cáscara terminen de soltar aromas y que el sabor se redondee.
Colar y servir bien caliente
Cuela el té directamente sobre las tazas para retirar canela, cáscara y especias. Sirve de inmediato, acompañando, si quieres, con una rodaja fina de naranja en cada taza.