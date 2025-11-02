Lectura2:00 min
Cómo hacer tamales de cempasúchil: Receta mexicana para honrar a los muertos
El cempasúchil, flor solar del Día de Muertos, se transforma en ingrediente gastronómico en una receta que recupera prácticas ancestrales y celebra el vínculo entre el maíz, la tierra y la memoria.
Desde tiempos prehispánicos, el zempoalxóchitl —nombre náhuatl del cempasúchil— ha representado la energía solar que guía el paso entre la vida y la muerte. Su color intenso, cercano al oro y al fuego, marcaba el camino de los espíritus hacia las ofrendas durante las antiguas celebraciones mexicas del Miccailhuitontli. Además de su función ritual, la flor tenía usos curativos: infusiones para aliviar el dolor estomacal, la fiebre o los parásitos.
Con el paso del tiempo, su papel simbólico se mantuvo intacto, pero su valor culinario apenas comenzaba a explorarse. En los últimos años, cocineros han impulsado el aprovechamiento integral del cempasúchil como ingrediente comestible. En Xochimilco y Milpa Alta, productores que tradicionalmente cultivaban la flor para los altares han encontrado en la gastronomía una nueva forma de preservar la siembra.
El maíz y la flor: un diálogo ancestral
El tamal, uno de los alimentos más antiguos de Mesoamérica, ha acompañado los rituales de paso, las cosechas y las ofrendas.
Los pétalos aportan un color dorado natural, aroma a hierba fresca y un matiz cítrico que transforma la masa tradicional en una experiencia sensorial distinta. En su versión salada, puede combinarse con queso fresco, rajas de chile poblano o flor de calabaza; en la dulce, con requesón y miel. Su sabor es sutil, pero envolvente, y debe dosificarse con precisión: un exceso puede volverlo amargo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, la Ciudad de México produce más de 2,000 toneladas de esta flor cada temporada, y cerca del 10% ya se destina a transformación alimentaria, desde infusiones y mermeladas hasta harinas y colorantes naturales.
Ingredientes (para 10 tamales):
1 kg de masa de maíz nixtamalizada
100 g de manteca vegetal o de cerdo
1 taza de pétalos de cempasúchil (lavados y secos)
½ taza de caldo o agua tibia
1 cucharadita de sal
Hojas de maíz o plátano para envolver
Relleno opcional: queso fresco, rajas, flor de calabaza o requesón con miel.
Preparación:
- Acrema la manteca hasta que esponje. Agrega poco a poco la masa, la sal y el líquido tibio.
- Incorpora los pétalos de cempasúchil finamente picados y mezcla hasta obtener un color uniforme.
- Extiende una porción de masa sobre la hoja, añade el relleno y dobla los extremos.
- Coloca los tamales en una vaporera y cuece durante 60–70 minutos, o hasta que la masa se despegue fácilmente de la hoja.