Sotero inicia las celebraciones por su 9º aniversario en CDMX con homenaje a la cocina hidalguense

El restaurante Aquiles, dentro de Casona Roma Norte, se convirtió en el punto de encuentro para celebrar nueve años de un proyecto que ha marcado la cocina mexicana contemporánea: Sotero. Desde Pachuca, Hidalgo, el chef Aquiles Chávez trajo a la Ciudad de México los sabores que han dado identidad a su restaurante con un menú de seis tiempos.

La propuesta no fue un despliegue de artificios, sino un recorrido por los ingredientes y técnicas que han acompañado a Sotero desde su apertura en 2016. El chef Aquiles mantiene una premisa clara: cocinar con honestidad, con productos locales y con un discurso que hable del territorio. Esa filosofía lo ha llevado a figurar durante seis años consecutivos en la lista Top 1000 Best Restaurants in the World de La Liste, reconocimiento que lo coloca en el mapa internacional sin perder su arraigo en Hidalgo.

Una cena para recordar

El menú diseñado para la ocasión inició con un paste relleno de frijol y menta fresca, un guiño a la cocina minera que forma parte de la identidad hidalguense. Siguió una chalupa con hongos de lluvia, inspirada en los Barrios Altos de Pachuca, y una crema de requesón en hogaza de pan de masa madre, elaborada con lácteos de la cuenca lechera de Tizayuca.

PasteEspecial

El plato fuerte recuperó el sabor de la caza y la milpa: conejo de Tulancingo confitado con manzanas de Omitlán, para Aquiles la proteína olvidada en todo el país, y más adelante, una pesca sostenible bañada en mole verde y acompañada de verduras de Huasca de Ocampo. El cierre, lejos de la solemnidad, fue festivo: un buñuelo con notas de guayaba, evocando la Feria de San Francisco, tradición popular que forma parte del calendario hidalguense.

El maridaje incluyó coctelería del equipo de Sotero y vinos seleccionados por Leslie Hernández, responsable del programa líquido en Casona Roma Norte, con una intención clara: acompañar, no opacar.

Algunos de los platos presentados permanecerán en la carta de Aquiles durante semanas. Entre ellos, la crema de requesón, el Sol de huitlacoche con chapulines milperos, el mixiote de conejo y costilla de cerdo con nopales, y el postre de buñuelo con guayaba.

Pesca del díaEspecial

Este aniversario marca el inicio de muchos más festejos, los cuales el chef irá informando a través de sus redes sociales.