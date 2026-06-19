Rollos de canela con centro suave y glaseado cremoso: El truco para que no queden secos

Rendimiento: 10 a 12 piezas

Tiempo de preparación: 35 minutos

Tiempo de levado: entre 1 hora con 40 minutos y 2 horas con 20 minutos

Tiempo de horneado: de 22 a 27 minutos

Ingredientes para la masa

500 gramos de harina de trigo

250 mililitros de leche tibia

7 gramos de levadura seca

70 gramos de azúcar

1 huevo

70 gramos de mantequilla sin sal, suave

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de sal

Para el relleno de canela

90 gramos de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente

150 gramos de azúcar mascabado

2 cucharadas de canela molida

1 pizca de sal

Para el glaseado de queso crema

120 gramos de queso crema, a temperatura ambiente

40 gramos de mantequilla sin sal, suave

100 gramos de azúcar glass

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 o 2 cucharadas de leche

Cómo activar la levadura

Calienta la leche hasta que esté tibia. Una temperatura demasiado alta puede dañar la levadura y evitar que la masa crezca. Como referencia doméstica, debe sentirse templada al introducir un dedo limpio, sin provocar una sensación de calor intenso.

Coloca la leche en un recipiente y agrega la levadura junto con una cucharada del azúcar. Mezcla y deja reposar durante cinco o diez minutos.

La formación de una ligera capa de espuma es una señal de que la levadura está activa. Si no aparece ninguna reacción después de diez minutos, conviene revisar la fecha de caducidad o comenzar nuevamente con otra porción.

Preparación de la masa

Coloca la harina en un recipiente amplio. Agrega el resto del azúcar y la sal, procurando que esta última no caiga directamente sobre la levadura.

Incorpora la mezcla de leche, el huevo y la vainilla. Mezcla hasta que ya no queden partes secas y se forme una masa irregular.

Añade la mantequilla poco a poco mientras continúas amasando. Puede parecer que la masa se vuelve más pegajosa durante los primeros minutos, pero irá tomando consistencia conforme se integre la grasa y se desarrolle el gluten.

Amasa entre diez y quince minutos, hasta obtener una masa lisa, flexible y elástica. Al estirar una pequeña porción con los dedos, deberá formar una membrana delgada antes de romperse.

Evita corregir la textura agregando grandes cantidades de harina. Si la masa se pega demasiado, añade únicamente una cucharada a la vez.

Forma una bola, colócala en un recipiente ligeramente engrasado y cúbrela con plástico o con un paño limpio. Déjala reposar en un lugar templado entre una hora y hora y media, o hasta que duplique aproximadamente su volumen.

Cómo preparar el relleno

Mezcla el azúcar mascabado, la canela y una pizca de sal. El azúcar mascabado, debido a su humedad, ayuda a formar un relleno más suave que el azúcar refinada.

La mantequilla debe estar blanda y fácil de extender, pero no líquida. Cuando se utiliza derretida, tiende a escapar de la masa durante el horneado y puede dejar el interior más seco.

Una vez que la masa haya fermentado, colócala sobre una superficie ligeramente enharinada. Presiona suavemente para eliminar el exceso de gas y extiéndela con un rodillo hasta formar un rectángulo de aproximadamente 40 por 30 centímetros.

Unta la mantequilla sobre toda la superficie, dejando libre un borde de uno o dos centímetros. Distribuye encima la mezcla de azúcar y canela.

Cómo enrollar y cortar la masa

Enrolla la masa desde uno de sus lados más largos. Hazlo con firmeza suficiente para conservar la forma, pero sin apretarla demasiado, pues las capas necesitan espacio para expandirse.

Sella ligeramente el borde final con los dedos y coloca la unión hacia abajo.

Divide el cilindro en diez o doce porciones del mismo tamaño. Para evitar deformarlas, utiliza un cuchillo de sierra bien afilado o un trozo de hilo dental sin sabor.

Para cortarlas con hilo, colócalo debajo del cilindro, cruza los extremos sobre la masa y tira en direcciones contrarias. Este método permite obtener cortes limpios sin aplastar las capas.

El segundo levado

Acomoda los rollos en un molde previamente engrasado. Deja una pequeña separación entre cada pieza, pues aumentarán de tamaño durante el reposo y el horneado.

Cubre el molde y deja reposar durante 35 a 50 minutos. Los rollos estarán listos cuando se vean inflados y hayan comenzado a tocarse entre sí.

Este segundo levado es una de las claves para obtener una miga esponjosa. Si los rollos entran al horno inmediatamente después de cortarlos, la masa puede quedar densa y con capas poco desarrolladas.

Cuánto tiempo deben hornearse

Precalienta el horno a 180 °C.

Hornea los rollos entre 22 y 27 minutos, hasta que la superficie adquiera un tono ligeramente dorado. No es necesario esperar a que se oscurezcan, pues el exceso de cocción provoca pérdida de humedad.

El centro debe estar cocido, pero todavía suave. Si la parte superior se dora demasiado rápido, cubre el molde ligeramente con papel aluminio durante los últimos minutos.

Al sacarlos del horno, déjalos reposar entre cinco y diez minutos antes de colocar el glaseado.

Cómo hacer el glaseado cremoso

Bate el queso crema con la mantequilla hasta obtener una mezcla uniforme y sin grumos.

Agrega el azúcar glass y la vainilla. Incorpora una cucharada de leche y mezcla. Si deseas una textura más fluida, añade la segunda cucharada poco a poco.

Distribuye el glaseado sobre los rollos cuando todavía estén tibios. El calor permitirá que una parte penetre entre las capas, mientras que el resto conservará su consistencia cremosa sobre la superficie.

El truco para que los rollos no queden secos

El principal secreto es retirarlos del horno antes de que estén demasiado dorados. La masa continúa cocinándose durante algunos minutos con el calor acumulado en el molde, por lo que hornearla hasta que se vea completamente firme puede secar el centro.

También es importante evitar el exceso de harina. La cantidad necesaria puede variar ligeramente según la marca utilizada, el tamaño del huevo y la humedad ambiental, pero la masa final debe mantenerse blanda.

Otro recurso consiste en verter dos o tres cucharadas de crema para batir tibia entre los rollos justo antes de hornearlos. No es indispensable, pero puede aportar mayor humedad al centro y formar una base ligeramente cremosa.