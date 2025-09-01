Buscar
El Economista
Bistronomie

Lectura3:00 min

Regreso a clases: Lo que no debe ir en el lunch; ecomendaciones y errores comunes

Kids eating lunch at elementary school

El lunch escolar no es un recreo para ultraprocesados. Conoce qué alimentos no deben ir en la lonchera de los niños según expertos, y los errores más comunes que cometen los padres.

Miriam Lira

En México, más del 35% de los niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Por eso, lo que se envía en la lonchera cada mañana no es un detalle menor: representa hasta el 30% de la energía diaria que consumen los estudiantes. Desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud han emitido lineamientos que prohíben la venta de refrescos y comida chatarra en escuelas, pero en casa aún persisten errores al momento de preparar el lunch. Parece obvio, pero sigue ocurriendo; evita mandarles esto:

Lo que no debe ir en la lonchera

De acuerdo con las Guías Alimentarias para la Población Mexicana y los lineamientos de Escuelas Saludables, hay alimentos que deben evitarse en el lunch:

Te puede interesar

Refrescos y jugos industrializados: contienen hasta 12 cucharadas de azúcar por envase de 600 ml. La recomendación es agua simple o agua de frutas sin azúcar añadida.

Pan dulce y bollería industrial: aportan calorías vacías, grasas trans y exceso de azúcares.

Botanas fritas y saladas: papas, frituras y similares, con alto contenido de sodio y grasas saturadas.

Embutidos procesados: salchichas, jamón y tocino tienen nitritos y conservadores ligados a problemas de salud a largo plazo.

Lunch

Lunchrawpixel.com / Monika

Salsas y aderezos comerciales: mayonesas, cátsup o aderezos cargados de sodio y conservadores.

Los errores más comunes de los padres

Confundir práctico con saludable: mandar galletas empaquetadas o pastelitos porque “llenan rápido”.

Abusar del jugo en caja: aunque parezca sano, muchas versiones son néctares con más del 50% de azúcares añadidos.

Repetir lo mismo cada día: la monotonía lleva a que los niños terminen por no comerlo y prefieran la tiendita.

Omisión de frutas y verduras frescas: se sustituyen por productos envasados “con vitaminas añadidas”.

Porciones excesivas: lunch demasiado grande que no consideran la comida principal en casa o comedor.

Qué sí debe contener el lunch

Las recomendaciones oficiales sugieren combinar tres grupos de alimentos:

Frutas y verduras frescas: en bastones, rebanadas o ensaladas pequeñas.

Cereales integrales: pan integral, galletas caseras de avena, tortilla de maíz.

Lunch saludable

Lunch saludableFreepik

Proteínas magras: huevo cocido, queso, atún en agua, frijoles o lentejas en tortitas.

Agua simple: como bebida principal.

Ejemplo de menú: wrap de tortilla integral con frijoles y queso fresco + pepinos con limón + agua de jamaica sin azúcar.

El lunch es más que un snack: es una herramienta para enseñar a los niños hábitos de alimentación saludable, sustentabilidad (menos empaques desechables) y aprecio por los ingredientes frescos. Como señala la OMS, los primeros años de vida son determinantes en la formación de preferencias alimentarias que acompañarán a los niños en la edad adulta.

Temas relacionados

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete