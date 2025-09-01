Regreso a clases: Lo que no debe ir en el lunch; ecomendaciones y errores comunes

En México, más del 35% de los niños en edad escolar tienen sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Por eso, lo que se envía en la lonchera cada mañana no es un detalle menor: representa hasta el 30% de la energía diaria que consumen los estudiantes. Desde 2014, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud han emitido lineamientos que prohíben la venta de refrescos y comida chatarra en escuelas, pero en casa aún persisten errores al momento de preparar el lunch. Parece obvio, pero sigue ocurriendo; evita mandarles esto:

Lo que no debe ir en la lonchera

De acuerdo con las Guías Alimentarias para la Población Mexicana y los lineamientos de Escuelas Saludables, hay alimentos que deben evitarse en el lunch:

Refrescos y jugos industrializados: contienen hasta 12 cucharadas de azúcar por envase de 600 ml. La recomendación es agua simple o agua de frutas sin azúcar añadida.

Pan dulce y bollería industrial: aportan calorías vacías, grasas trans y exceso de azúcares.

Botanas fritas y saladas: papas, frituras y similares, con alto contenido de sodio y grasas saturadas.

Embutidos procesados: salchichas, jamón y tocino tienen nitritos y conservadores ligados a problemas de salud a largo plazo.

Salsas y aderezos comerciales: mayonesas, cátsup o aderezos cargados de sodio y conservadores.

Los errores más comunes de los padres

Confundir práctico con saludable: mandar galletas empaquetadas o pastelitos porque “llenan rápido”.

Abusar del jugo en caja: aunque parezca sano, muchas versiones son néctares con más del 50% de azúcares añadidos.

Repetir lo mismo cada día: la monotonía lleva a que los niños terminen por no comerlo y prefieran la tiendita.

Omisión de frutas y verduras frescas: se sustituyen por productos envasados “con vitaminas añadidas”.

Porciones excesivas: lunch demasiado grande que no consideran la comida principal en casa o comedor.

Qué sí debe contener el lunch

Las recomendaciones oficiales sugieren combinar tres grupos de alimentos:

Frutas y verduras frescas: en bastones, rebanadas o ensaladas pequeñas.

Cereales integrales: pan integral, galletas caseras de avena, tortilla de maíz.

Proteínas magras: huevo cocido, queso, atún en agua, frijoles o lentejas en tortitas.

Agua simple: como bebida principal.

Ejemplo de menú: wrap de tortilla integral con frijoles y queso fresco + pepinos con limón + agua de jamaica sin azúcar.

El lunch es más que un snack: es una herramienta para enseñar a los niños hábitos de alimentación saludable, sustentabilidad (menos empaques desechables) y aprecio por los ingredientes frescos. Como señala la OMS, los primeros años de vida son determinantes en la formación de preferencias alimentarias que acompañarán a los niños en la edad adulta.