5 recetas de jugos naturales que ayudan a desintoxicar el hígado

Desde la época prehispánica el betabel se utilizaba como remedio para la sangre. La ciencia moderna lo confirma: sus pigmentos llamados betalainas son antioxidantes que protegen al hígado y ayudan a combatir el estrés oxidativo.

Ingredientes:

1 betabel pequeño

2 zanahorias medianas

1 manzana verde

1 vaso de agua

Preparación: Lava, pela y corta en trozos el betabel y las zanahorias. Licua junto con la manzana y el agua. Puedes colar si lo prefieres más ligero.

Beneficio: Mejora la circulación, aporta fibra y ayuda a reducir inflamación en el organismo.

2. Jugo de limón, apio y perejil

En la herbolaria tradicional mexicana el perejil era visto como purificador de la sangre, mientras que el limón es el cítrico por excelencia para “limpiar el cuerpo”. Esta combinación aporta clorofila, vitamina C y antioxidantes que favorecen la digestión y apoyan la función hepática.

Ingredientes:

Jugo de 2 limones

2 ramas de apio

½ manojo de perejil fresco

1 vaso de agua

Preparación: Licua el apio y el perejil con el agua, agrega el jugo de limón al final para conservar su vitamina C.

Beneficio: Apoya la digestión, aporta frescura y antioxidantes que refuerzan la protección celular.

3. Jugo verde con nopal y piña

El nopal es uno de los símbolos de la cocina mexicana y también uno de los vegetales más estudiados por su impacto en la salud. Su fibra soluble ayuda a controlar glucosa y lípidos en sangre, mientras que la piña, rica en bromelina, favorece la digestión. Esta combinación es un clásico en juguerías de todo el país.

Ingredientes:

1 penca de nopal (sin espinas)

2 rodajas de piña

1 rama de apio

Jugo de 1 limón

1 vaso de agua

Preparación: Lava bien el nopal y licúalo con la piña, el apio, el jugo de limón y el agua.

Beneficio: Regula el metabolismo, mejora la digestión y apoya al hígado en el manejo de grasas.

4. Jugo de toronja con pepino y menta

La toronja se popularizó en México a mediados del siglo XX como fruta “dietética”. Hoy se sabe que contiene naringenina, un flavonoide que ayuda al metabolismo de grasas y beneficia al hígado. Al combinarse con pepino y menta, se convierte en un jugo refrescante ideal para empezar el día.

Ingredientes:

2 toronjas

½ pepino

6 hojas de menta fresca

Preparación: Exprime el jugo de las toronjas y licúalo con el pepino en rodajas y la menta fresca.

Beneficio: Refuerza la hidratación, aporta vitamina C y flavonoides que benefician la salud hepática.

5. Jugo de aloe vera, manzana verde y pepino

El aloe vera —conocido en México como sábila— se ha utilizado desde tiempos coloniales en remedios caseros para la piel y el estómago. Su pulpa, junto con la manzana y el pepino, aporta fibra soluble y antioxidantes que favorecen la digestión y reducen la inflamación, ayudando indirectamente al hígado.

Ingredientes:

2 cucharadas de pulpa de aloe vera (sin piel)

1 manzana verde

½ pepino

1 vaso de agua fría

Preparación: Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Beneficio: Favorece la digestión, aporta fibra y compuestos antioxidantes que apoyan la salud general del hígado.