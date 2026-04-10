Industria restaurantera prevé crecimiento de hasta 20% de Semana Santa al Mundial 2026: Canirac

La industria restaurantera en México se encamina a uno de sus periodos más dinámicos en los últimos años, impulsada por una combinación de factores estacionales y un evento global sin precedentes.

En entrevista exclusiva para Bistronomie de El Economista, el presidente nacional de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, anticipó que el sector podría registrar un crecimiento en ventas de hasta 20% en el periodo que inicia con Semana Santa y que alcanzará su punto máximo durante el Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este comportamiento, explicó, no es casual. La temporada vacacional de Semana Santa marca tradicionalmente uno de los primeros repuntes del año en consumo fuera del hogar, pero en esta ocasión se ve potenciada por la antesala del Mundial, lo que genera un efecto acumulativo en la demanda. “La gente que viene, viene a comer, a desayunar y a probar la gastronomía mexicana”, señaló Alarcón, al destacar que el turismo gastronómico será uno de los principales motores del gasto durante este ciclo.

Picos de consumo y derrama durante el Mundial

El dinamismo no será uniforme, sino que se intensificará conforme se acerque el evento deportivo. De acuerdo con el estudio “Prepárate para el mundial: nuevas oportunidades de negocio” de Deloitte, el consumo total asociado al Mundial podría alcanzar los 2,250 millones de dólares, de los cuales alrededor de 562.5 millones corresponderían directamente al sector gastronómico. Esta cifra coloca a los restaurantes como uno de los principales beneficiarios de la derrama económica.

Mundial de futbol 2026Freepik

Además, en los momentos de mayor demanda —principalmente entre junio y julio— las ventas podrían incrementarse hasta 29%, reflejando el impacto directo de los partidos, los eventos paralelos y la concentración de turistas en distintas ciudades del país. Se trata de un fenómeno de consumo intensivo, donde el tiempo de estancia, la convivencia y la experiencia gastronómica juegan un papel central.

El mismo análisis proyecta la llegada de 836 mil turistas, con una mezcla de 67% nacionales y 33% internacionales, lo que impactará directamente a más de 206 mil establecimientos de alimentos y bebidas en México. A esto se suma un periodo estimado de 39 días de consumo continuo, donde entre 20% y 25% del gasto se realizará en restaurantes, bares y espacios gastronómicos. En este contexto, ciudades como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentrarán la mayor derrama económica.

Un impulso temporal con efectos estratégicos

Pese a este panorama positivo, Alarcón subrayó que se trata de un crecimiento coyuntural, concentrado en este periodo específico. Una vez concluido el Mundial, el sector regresará a su tendencia anual estimada de 4.5%, lo que refleja un crecimiento más moderado en condiciones normales de mercado.

Mundial de futbol 2026Freepik

Sin embargo, el periodo que va de Semana Santa al Mundial se perfila como una ventana estratégica sin precedentes para la industria. No solo representa mayores ingresos en el corto plazo, sino también una oportunidad para posicionar a la gastronomía mexicana ante millones de visitantes, fortalecer marcas, atraer nuevos consumidores y consolidar a México como un destino culinario de talla global.

En este sentido, el Mundial no solo será un evento deportivo, sino un catalizador económico para los restaurantes, donde la experiencia gastronómica se convertirá en uno de los principales ejes del consumo turístico en el país.