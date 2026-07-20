¿Cómo desinfectar la lechuga de forma segura y evitar enfermedades?

La lechuga parece inofensiva, fresca, ligera, casi transparente dentro de la cocina. Pero detrás de esa hoja que termina en una ensalada, una hamburguesa, un taco o una tostada hay una ruta larga: campo, agua de riego, tierra, cosecha, cajas, transporte, anaqueles y manos.

Según la FDA, al 19 de julio de 2026 el brote de Cyclospora vinculado a lechuga iceberg rallada suma 1,644 personas enfermas, 94 hospitalizaciones y ninguna muerte en cinco estados de Estados Unidos. La alerta creció porque la lechuga retirada por Taylor Farms de México tuvo distribución confirmada en al menos 28 estados, lo que volvió a poner bajo la lupa a las hojas verdes que se consumen crudas.

El caso abre una pregunta cotidiana, pero clave: ¿estamos lavando y desinfectando bien la lechuga antes de llevarla al plato? Aunque la desinfección en casa no corrige una contaminación industrial ni sustituye un retiro sanitario, sí reduce riesgos en el manejo diario de alimentos frescos que pueden cargar bacterias, virus o parásitos sin cambiar de olor, color o apariencia.

A diferencia de otros alimentos, la lechuga casi siempre se come cruda. No pasa por el fuego, no se hierve, no se asa, no se fríe. Eso significa que cualquier microorganismo presente en sus hojas puede llegar directamente al plato si no se manipula bien. Autoridades como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) recomiendan lavar frutas y verduras frescas bajo agua corriente antes de comerlas, cortarlas o cocinarlas, incluso cuando parecen limpias.

Por qué la lechuga puede enfermar

Las hojas verdes pueden contaminarse desde el campo por agua de riego, tierra, fertilizantes mal manejados o contacto con animales. También pueden contaminarse después, durante el corte, transporte, almacenamiento, venta o preparación en casa y restaurantes. Una tabla sucia, un cuchillo usado para carne cruda, manos sin lavar o una superficie contaminada pueden convertir una hoja fresca en un vehículo de enfermedad.

Entre los microorganismos que pueden encontrarse en lechuga están bacterias como E. coli, Salmonella y Listeria monocytogenes; virus como norovirus y hepatitis A; y parásitos como Cyclospora cayetanensis, Giardia o Cryptosporidium. No siempre cambian el olor, el color o el sabor del alimento. Por eso el riesgo no se detecta con la vista: se controla con buenas prácticas.

La forma correcta de lavarla

La mejor manera de limpiar una lechuga empieza antes de tocarla, lavarse las manos con agua y jabón. Después hay que retirar las hojas externas, marchitas, golpeadas o con tierra visible. La lechuga debe separarse hoja por hoja, porque entre sus capas puede quedar suciedad que no sale si se lava cerrada.

Cada hoja debe enjuagarse bajo el chorro de agua fría, frotando suavemente con los dedos. Si trae mucha tierra, se puede colocar en un recipiente limpio con agua, mover las hojas y después sacarlas con la mano. No hay que vaciar esa agua sobre la lechuga, porque la tierra y los residuos regresarían a las hojas. Al final conviene dar un último enjuague bajo agua corriente y secar con papel, una toalla limpia o centrifugadora de ensalada.

Desinfectar lechugaFreepik

Qué usar para desinfectar

En México, la Secretaría de Salud recomienda lavar y tallar frutas y verduras, enjuagarlas a chorro de agua y, cuando sea necesario, desinfectarlas con productos como cloro de uso alimentario o plata coloidal, siempre siguiendo las instrucciones del envase. Cada producto tiene una concentración distinta, por eso la dosis y el tiempo de contacto deben respetarse tal como aparecen en la etiqueta.

Para identificar un desinfectante adecuado hay que revisar que diga claramente que es apto para desinfectar frutas, verduras o alimentos. También debe incluir modo de uso, número de gotas o cantidad por litro de agua, tiempo de reposo, advertencias y si requiere enjuague posterior. No basta con que diga "cloro" o "desinfectante", debe estar indicado para uso alimentario. En el caso del cloro, no debe ser perfumado, con colorantes, limpiadores añadidos ni fórmulas para ropa o superficies.

El cuidado con la plata coloidal

La Secretaría de Salud de México advierte que la plata utilizada comúnmente para desinfección de frutas y verduras suele venderse como "plata coloidal", aunque en muchos casos se trata de plata proteica, una combinación de partículas metálicas de plata con una cubierta proteica, frecuentemente gelatina, que ayuda a mantener las partículas suspendidas.

La propia Secretaría señala tres pistas para identificar productos de plata proteica: si al agitarlo hace espuma que permanece varios minutos; si declara concentraciones altas, en rangos de 30 a 20,000 ppm; o si presenta colores que van de ámbar claro a negro conforme aumenta la concentración. También advierte que, por su alta concentración de partículas de plata, estos productos pueden causar argiria, una condición en la que la piel toma una coloración gris azulada y que se considera permanente. Si se usa plata coloidal, debe ser un producto autorizado para alimentos, en la dosis indicada y nunca como remedio de consumo ni en cantidades mayores.

El cloro no se usa "al tanteo"

El cloro es uno de los desinfectantes más usados en agua y alimentos, pero también exige cuidado. La Secretaría de Salud recuerda que el cloro es un poderoso oxidante, blanqueador y desinfectante, útil para eliminar bacterias y otros microbios en agua potable y ciertas aplicaciones sanitarias. Pero eso no significa que cualquier cloro sirva para la lechuga ni que pueda usarse directo.

El cloro puede irritar el sistema respiratorio, especialmente en niños y adultos mayores, y nunca debe mezclarse con amoniaco, orina u otros productos de limpieza, porque puede generar emanaciones tóxicas como cloraminas. Por eso, para alimentos sólo debe utilizarse cloro apto para desinfección de frutas y verduras, diluido según etiqueta.

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Lo que no se debe hacer

Uno de los errores más comunes es lavar la lechuga con jabón o detergente. La FDA advierte que no se deben usar jabones, detergentes ni limpiadores comerciales no indicados para alimentos, porque frutas y verduras son porosas y pueden absorber residuos. La espuma no equivale a seguridad; puede convertirse en otro riesgo.

Tampoco se recomienda usar cloro directo, mezclar químicos, agregar producto sin medir o confiar en vinagre y bicarbonato como si fueran una garantía de desinfección. Si se usa cloro apto para alimentos, plata coloidal u otro desinfectante autorizado, debe hacerse siguiendo exactamente la etiqueta: dosis, tiempo de contacto, tipo de recipiente y enjuague cuando corresponda. Más producto no significa más protección.

Refrigeración y manejo también cuentan

La OMS insiste en cinco claves para la inocuidad de los alimentos: mantener la limpieza, separar alimentos crudos y cocidos, cocinar completamente cuando aplique, conservar a temperaturas seguras y usar agua y materias primas seguras.

En el caso de la lechuga, la refrigeración es clave. Las hojas deben guardarse en un recipiente limpio, secas o con papel absorbente, y mantenerse frías. Las hojas cortadas o listas para comer deben conservarse en refrigeración y consumirse pronto. Si hay mal olor, textura viscosa, zonas podridas o exceso de humedad, lo mejor es desecharlas.

Cuando lavar no es suficiente

Hay que decirlo con claridad: lavar reduce riesgos, pero no vuelve estéril una lechuga. Si existe una alerta sanitaria, retiro de producto o sospecha de contaminación, la recomendación no es lavarla mejor, sino no consumirla. Algunos microorganismos pueden adherirse con fuerza a las hojas o alojarse en partes difíciles de limpiar.