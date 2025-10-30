¿Dónde comer pollo frito estilo Nashville en la CDMX? Sabor sureño que conquista

En plena Condesa —una de las zonas más vibrantes y debatidas de la Ciudad de México por el fenómeno de la gentrificación—, Hot Mamma’s Whiskey Kitchen se ha convertido en un punto de encuentro simbólico entre la cocina sureña de Estados Unidos, la migración cultural y la geopolítica contemporánea.

Su fundador, Alan Skinner, pionero del pollo frito “auténtico” en México, abrió camino para toda una generación de conceptos similares. Hoy, mientras Estados Unidos vive una nueva tensión política desde la llegada de Donald Trump a la presidencia en enero de 2025 y las políticas migratorias dividen a la Unión Americana, este restaurante celebra justo lo contrario: la unión de culturas a través del sabor.

Un restaurante que dialoga con la geopolítica

“Este es un negocio mexicano, con 11 familias que viven aquí… aunque la idea venga del sur de Estados Unidos.”

Y es precisamente ese cruce lo que hace tan especial a Hot Mamma’s Whiskey Kitchen; un restaurante que, sin pretenderlo, convierte la migración en un acto cotidiano de convivencia. En tiempos de muros y vallas, aquí se abren puertas y se comparten mesas.

Hot Mamma's Whiskey KitchenDiego López

El estilo del lugar se inspira en Nashville, cuna del pollo frito picante que se sumerge en una salsa profunda a base de pimienta cayena. “En México nos gusta lo frito, lo picante y el pollo”, dice Skinner, “por eso el concepto conectó tan bien”.

Pionero del pollo frito en México

Antes de que Hot Mamma’s Whiskey Kitchen y su local hermano conquistaran la Condesa, la oferta de pollo frito en la CDMX se limitaba a cadenas rápidas. Fue Alan Skinner quien, con visión y valentía, trajo el sabor del sur profundo y lo convirtió en tendencia.

Años después, el panorama gastronómico capitalino está lleno de propuestas inspiradas en su camino pionero.

La diferencia de Hot Mamma’s Whiskey Kitchen está en su auténtico toque sureño: el uso de especias originales, el rebozado perfecto, la fritura controlada y una ambientación que combina coctelería, música y hospitalidad.

Los viernes y sábados hay música en vivo —rock, blues, soul— y una carta de cocteles con whiskey diseñada por una mixóloga que conoce los clásicos del sur estadounidense.

Hot Mamma's Whiskey KitchenDiego López

El menú celebra lo mejor de la cocina casera sureña, con productos frescos y recetas que combinan técnica y sabor.

Fried Cauliflower: coliflores rebosadas, doradas al punto exacto, que se han vuelto favoritas de quienes buscan una opción vegetariana sin renunciar al placer crujiente.

Fried Fish Sandwich: preparado todos los días con pesca del día fresca, envuelta en un rebozado ligero que contrasta con los aderezos de la casa y el pan artesanal.

Fried Chicken Tenders: 150 gramos de pollo frito a tu estilo, acompañados de papas fritas; jugoso, especiado, con ese sabor que lo ha consagrado como el rey del pollo frito en la CDMX.

Chicken and Waffles: una versión irresistible del clásico sureño: 150 gramos de pollo frito, pepinillos dulces y cuatro waffles dorados servidos con miel de maple.

El resultado es una experiencia completa donde cada bocado es una declaración de identidad: del sur estadounidense, sí, pero también del México contemporáneo que lo recibe, lo adapta y lo celebra.