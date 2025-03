¿Dónde comer? 5 buffets imperdibles en CDMX, de mariscos hasta pizzas...

Cuando se trata de comida ilimitada, muchos podrían pensar que el precio afecta la calidad de los ingredientes. Sin embargo, algunos restaurantes en la Ciudad de México han demostrado que es posible ofrecer buffets y tenedores libres con ingredientes frescos, preparaciones cuidadas y sabores excepcionales. Estos lugares garantizan una experiencia culinaria donde puedes comer todo lo que quieras sin sacrificar el sabor ni la calidad. Aquí te compartimos cinco opciones donde la comida es sinónimo de satisfacción garantizada.

Entre Fuegos - 399 pesos por persona

Ubicado cerca del Centro Comercial Santa Fe, este restaurante es un paraíso para los amantes de los mariscos. Su barra de comida es una auténtica joya gastronómica, donde cada bocado es una explosión de frescura y sabor. En la sección fría te espera: manitas de cangrejo jugosas, cócteles de camarón rebosantes de frescura, ceviches que despiertan todos tus sentidos y aguachiles que pondrán a prueba tu amor por el picante. Perono termina ahí, porque su barra caliente cuenta con: pescados rebosados y empanizados que crujen al primer mordisco, camarones en salsa guajillo, pastas con pulpo y caldos. Todo un festín marino. ¡Aquí se viene a comer como si no hubiera un mañana!

Dirección: Juan Salvador Agraz 130 B, Lomas de Santa Fe.

Entre FuergosInstagram Entre Fuergos

La Vaka - 399 pesos por persona

En La Vaka, el buffet es de otro nivel. Su oferta es tan completa que podrías pasarte horas explorando cada una de sus estaciones gastronómicas. ¿Antojo de carne? Aquí encontrarás cortes a la parrilla con buen término. ¿Prefieres algo ligero? Sus ensaladas son frescas y crujientes, sus pastas perfectamente preparadas, y el sushi te transportará directo a Japón. ¿Mariscos? También hay, con preparaciones que resaltan el sabor natural de cada ingrediente. Y para cerrar, los postres. En esta temporada de Cuaresma, además, tienen platillos del chef Aquiles Chávez, lo que le da un giro delicioso a su oferta.

Dirección: Av. Canal de Garay 3278, Iztapalapa.

La vakaInstagram La vaka

Fogo de Chão - 649 pesos por persona

Este es, sin duda, el paraíso de los carnívoros. En Fogo de Chão, cada visita es un viaje directo a Brasil, donde la carne se toma en serio y se cocina con pasión. Aquí los cortes premium son asados al fuego y servidos por chefs gauchos brasileños que conocen el arte del churrasco. Y si crees que solo es carne, piénsalo dos veces, porque su barra de ensaladas gourmet está muy completa: verduras frescas, ingredientes de calidad y platillos tradicionales que hacen que cada plato sea una experiencia completa. Todo esto en un ambiente moderno, con terrazas y espacios privados para que cualquier ocasión sea especial.

Dirección: Torre Mitikah, Benito Juárez.

Fogo do ChaoInstagram Fogo do Chao

Pizzas Plaza - 140 pesos por persona

Si eres de los que creen que no hay "demasiada pizza", entonces los jueves en Pizzas Plaza son tu nuevo lugar. Aquí, el límite no existe y puedes devorar tantas rebanadas como tu apetito (y tu estómago) lo permitan. Puedes elegir entre ocho sabores diferentes y disfrutar hasta que ya no puedas más. La masa es deliciosa, crujiente por fuera, esponjosa por dentro, y los ingredientes están en su punto. ¡Imagina una rebanada tras otra, con el queso derretido, el pepperoni crujiente o los vegetales frescos en cada mordida. Y lo mejor es que la oferta incluye una bebida. El postre es adicional, pero después de tanta pizza, ¡lo único que querrás es seguir disfrutando!

Dirección: Av. Miguel Ángel de Quevedo 660, Coyoacán.

PizzasPizzas Plaza Instagram

Saks - 500 pesos en promedio por desayuno

Saks es una parada obligada cuando se trata de desayunos y brunches. Su oferta ilimitada de jugos naturales, panes artesanales recién horneados, café y frutas frescas te da la bienvenida. Para el plato fuerte, puedes elegir una opción del menú. Y no podemos olvidar su imperdible: el panqué de elote, tan esponjoso y perfumado que te hará pedir dos o tres panes más. Aquí, la calidad es la estrella..

Dirección: Plaza San Jacinto 9, San Ángel.

SaksSaks Instagram

Si eres de los que disfrutan comer sin límites pero sin comprometer la calidad de los ingredientes, estos lugares en la Ciudad de México son una gran opción. Ya sea que prefieras mariscos frescos, carnes jugosas, pizzas interminables o un brunch, aquí hay un buffet para cada gusto y ocasión. ¡Buen provecho!