Las 3 frutas ricas en fibra que ayudan a mejorar la digestión y cómo aprovecharlas mejor

La fibra no es un componente que el organismo digiera por completo, pero cumple una función relevante en el sistema digestivo: aumenta el volumen de las heces, retiene agua y facilita su paso por el intestino. Por ello, una alimentación suficiente en fibra puede ayudar a prevenir el estreñimiento y favorecer evacuaciones más regulares.

Además de sus efectos sobre la digestión, la fibra contribuye a generar saciedad y puede apoyar el control de los niveles de glucosa y colesterol. Sin embargo, sus beneficios dependen de un consumo constante y de una alimentación variada. No existe una fruta milagrosa ni un alimento que por sí solo corrija los problemas intestinales.

El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos recomienda que los adultos consuman entre 22 y 34 gramos de fibra al día, según su edad y sexo. Las frutas pueden aportar una parte importante de esa cantidad, especialmente cuando se comen enteras, con cáscara y no en forma de jugo.

Frambuesas: la opción con más fibra

Una taza de frambuesas aporta cerca de 8 gramos de fibra, una de las cantidades más altas entre las frutas. Su contenido combina fibra soluble e insoluble, además de antioxidantes y vitamina C.

La fibra insoluble ayuda a aumentar el volumen de las heces, mientras que la soluble retiene agua y contribuye a que sean más suaves. Pueden consumirse solas, con yogurt natural o acompañadas de avena.

FrambuesasFrepik

Pera: mejor con cáscara

Una pera mediana con cáscara contiene aproximadamente 5.5 gramos de fibra. Parte importante de este aporte se encuentra en la piel, por lo que retirarla reduce sus beneficios digestivos.

La pera también contiene agua y sorbitol, un compuesto que puede favorecer el movimiento intestinal en algunas personas. Para aprovecharla mejor, se recomienda consumirla entera y bien lavada, no en jugo, ya que los jugos pierden buena parte de la fibra.

Manzana: una aliada cotidiana

Una manzana mediana con cáscara aporta alrededor de 4.8 gramos de fibra. Su contenido de pectina, un tipo de fibra soluble, puede ayudar a regular el tránsito intestinal y a alimentar a las bacterias benéficas del colon.

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La manzana es una alternativa práctica para incluir fibra durante el día, aunque debe comerse completa. En forma de jugo, su aporte de fibra disminuye considerablemente y aumenta la concentración de azúcares naturales.

La fibra debe incorporarse poco a poco. Aumentarla de manera repentina puede causar gases, inflamación o cólicos. También es necesario beber suficiente agua, porque los líquidos ayudan a que la fibra funcione y permiten que las heces sean más blandas.

Aunque estas tres frutas son de las mejores opciones cuando el objetivo es consumir más fibra, no sustituyen una alimentación variada. La dieta también debe incluir verduras, leguminosas, cereales integrales, semillas y agua. Si el estreñimiento persiste, aparece sangre en las heces o hay dolor abdominal intenso, es necesario consultar a un profesional de la salud.