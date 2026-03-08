Lectura 3:00 min
Versa y Sentra 2026: Un nuevo horizonte para sus sedanes
El fabricante que más unidades comercializa en México y que cuenta con el mayor arraigo, presenta las actualizaciones de dos de sus modelo más apreciados por el mercado.
Nissan Mexicana ha presentado las actualizaciones de sus modelos Versa y Sentra 2026, dos vehículos que han sido fundamentales en su presencia en el mercado mexicano. La presentación, titulada "La noche de los Sedanes", no solo introdujo versiones renovadas, sino que también celebró la producción de más de un millón de unidades en la planta de Aguascalientes en la última década.
Vínculo con los conductores
Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Mexicana, enfatizó la relevancia de estos modelos para los usuarios en México: "Reflejan nuestra capacidad de innovación y el compromiso de ofrecer vehículos que realmente impactan la vida de las personas." Centeno destacó que el futuro de los sedanes se sigue construyendo en México, lo que demuestra la confianza y la inversión de Nissan en el país.
Sentra 2026
El Nissan Sentra 2026 llega con un diseño renovado que combina elegancia y tecnología. Su exterior presenta una parrilla en negro brillante y una silueta más aerodinámica, lo que le otorga una presencia distintiva en la ciudad.
Al interior, destaca el Monolith Display, un panel curvo con dos pantallas de 12.3” que facilita el acceso a la información del vehículo. La iluminación ambiental, configurable en 64 colores, añade un toque personal a cada viaje. Además, el Sentra cuenta con 17 tecnologías de asistencia al conductor, incluyendo el sistema ProPILOT Assist, que ayuda a reducir la fatiga en viajes largos, y el Frenado Inteligente de Emergencia, que ahora puede detectar peatones y ciclistas. Su motor de 2.0 litros ofrece 145 caballos de fuerza y está acoplado a una transmisión CVT optimizada para un mejor desempeño diario. Los precios del Sentra en México van de 469,900 a 569,900 pesos.
Versa 2026
El Nissan Versa, reconocido como el vehículo más vendido en México durante quince años, también recibe importantes actualizaciones. Su nuevo frontal y los faros LED mejoran su presencia en la carretera. La gran novedad es la pantalla táctil de 12.3 pulgadas en la consola central, que permite conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, acercándolo a modelos de segmentos superiores.
Para mayor confort, los asientos delanteros han sido rediseñados para ofrecer mejor soporte y reducir la fatiga en viajes largos. El sistema de audio Premium BOSE, junto con la tecnología Personal BOSE, proporciona una experiencia sonora envolvente. En términos de seguridad, el Versa 2026 incluye 12 asistencias avanzadas al conductor. Su precio oscila entre 382,900 y 470,900 pesos, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan su primer Nissan.
Estrategia centrada en el consumidor
Con el lanzamiento de los renovados Versa y Sentra, Nissan refuerza su estrategia comercial. La marca comprende que los sedanes son esenciales para los consumidores mexicanos. La producción local en Aguascalientes asegura que estos vehículos están diseñados para enfrentar los desafíos de las carreteras del país, fortaleciendo así el vínculo emocional y funcional con sus usuarios.
Ficha técnica Versa 2026
- Motor: 4 cili 1.6 l.
- Potencia: 118 hp
- Torque: 110 lb-pie
- Transmisión: Man. 5 vel. / CVT
- Precio: $382,900 a $470,900 pesos
marcos.martinez@eleconomista.mx