Versa y Sentra 2026: Un nuevo horizonte para sus sedanes

Nissan Mexicana ha presentado las actualizaciones de sus modelos Versa y Sentra 2026, dos vehículos que han sido fundamentales en su presencia en el mercado mexicano. La presentación, titulada "La noche de los Sedanes", no solo introdujo versiones renovadas, sino que también celebró la producción de más de un millón de unidades en la planta de Aguascalientes en la última década.

La evolución en Sentra le sienta de maravilla considerando la cantidad de rivales a los que se enfrenta y a que es un segmento muy deseado entre las familias.Foto EE: Cortesía

Vínculo con los conductores

Rodrigo Centeno, presidente de Nissan Mexicana, enfatizó la relevancia de estos modelos para los usuarios en México: "Reflejan nuestra capacidad de innovación y el compromiso de ofrecer vehículos que realmente impactan la vida de las personas." Centeno destacó que el futuro de los sedanes se sigue construyendo en México, lo que demuestra la confianza y la inversión de Nissan en el país.

Sentra 2026

El Nissan Sentra 2026 llega con un diseño renovado que combina elegancia y tecnología. Su exterior presenta una parrilla en negro brillante y una silueta más aerodinámica, lo que le otorga una presencia distintiva en la ciudad.

Al interior, destaca el Monolith Display, un panel curvo con dos pantallas de 12.3” que facilita el acceso a la información del vehículo. La iluminación ambiental, configurable en 64 colores, añade un toque personal a cada viaje. Además, el Sentra cuenta con 17 tecnologías de asistencia al conductor, incluyendo el sistema ProPILOT Assist, que ayuda a reducir la fatiga en viajes largos, y el Frenado Inteligente de Emergencia, que ahora puede detectar peatones y ciclistas. Su motor de 2.0 litros ofrece 145 caballos de fuerza y está acoplado a una transmisión CVT optimizada para un mejor desempeño diario. Los precios del Sentra en México van de 469,900 a 569,900 pesos.

Versa se benefició de una actualización exterior para mantenerlo vigente en el mercado y sin perder los atributos mecánicos que lo han colocado como un auto confiable.Foto EE: Cortesía

Versa 2026

El Nissan Versa, reconocido como el vehículo más vendido en México durante quince años, también recibe importantes actualizaciones. Su nuevo frontal y los faros LED mejoran su presencia en la carretera. La gran novedad es la pantalla táctil de 12.3 pulgadas en la consola central, que permite conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, acercándolo a modelos de segmentos superiores.

El interior de Versa es muy atractivo gracias al nuevo diseño del volante y al monitor de gran tamaño que alberga al clúster y la pantalla central.Foto EE: Cortesía

Para mayor confort, los asientos delanteros han sido rediseñados para ofrecer mejor soporte y reducir la fatiga en viajes largos. El sistema de audio Premium BOSE, junto con la tecnología Personal BOSE, proporciona una experiencia sonora envolvente. En términos de seguridad, el Versa 2026 incluye 12 asistencias avanzadas al conductor. Su precio oscila entre 382,900 y 470,900 pesos, consolidándose como una opción atractiva para quienes buscan su primer Nissan.

Estrategia centrada en el consumidor

Con el lanzamiento de los renovados Versa y Sentra, Nissan refuerza su estrategia comercial. La marca comprende que los sedanes son esenciales para los consumidores mexicanos. La producción local en Aguascalientes asegura que estos vehículos están diseñados para enfrentar los desafíos de las carreteras del país, fortaleciendo así el vínculo emocional y funcional con sus usuarios.

Ficha técnica Versa 2026

Motor: 4 cili 1.6 l.

Potencia: 118 hp

Torque: 110 lb-pie

Transmisión: Man. 5 vel. / CVT

Precio: $382,900 a $470,900 pesos

marcos.martinez@eleconomista.mx