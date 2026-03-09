Toyota RAV4: La sexta entrega ya es híbrida

Este modelo, que se ha consolidado como la SUV compacta más vendida a nivel mundial, llega con una propuesta completamente renovada que incluye una gama híbrida y la promesa de una versión enchufable en los próximos meses.

En un evento que reunió a directivos de Toyota Motor Sales y Lexus de México, incluido su presidente Memo Díaz, se destacó el compromiso de la marca con una movilidad más sostenible y responsable.

La electrificación en México comenzó con el lanzamiento del Prius en 2010, lo que ha permitido evitar 20 toneladas de emisiones de CO2, una cifra que equivale a plantar más de 2.6 millones de árboles.

Un momento clave para la electrificación

Gerardo Romero, Vicepresidente de operaciones, mencionó que a nivel global la RAV4 ha acumulado más de 15 millones de ventas desde su lanzamiento en 1994. Con esta nueva actualización, Toyota no solo busca mantener su posición en el mercado, sino también reafirmar su compromiso con la tecnología híbrida como una opción viable y accesible para los conductores.

Desde la introducción de la versión híbrida en 2019, se han vendido casi 33,000 unidades en México, con un crecimiento constante que ha llevado las ventas anuales de 3,000 a más de 7,000 unidades en 2025. Para este año, se espera que las ventas superen las 15,000 unidades en total.

RAV4 y su completo portafolio de versiones, se adapta de mejor forma a los gustos de sus compradores por lo que se pueden encontrar diferentes equipamientos exteriores.

Diseño y tecnología

La sexta generación de la RAV4 presenta un diseño completamente renovado. Las versiones Core, como la XLE y Limited, cuentan con un frontal inspirado en el tiburón martillo, con líneas que acentúan su dinamismo. La versión Woodland, diseñada para los aventureros, incluye características como faros de niebla, rieles portaequipaje, quemacocos, cámara multiterreno y un color exclusivo llamado Urban Rock.

En el interior, Toyota ha priorizado la ergonomía y la conectividad. Con un panel horizontal y pantallas de hasta 12.9 pulgadas, la consola ha sido optimizada para facilitar la conectividad.

El sistema híbrido ofrece más de 230 hp en las versiones con tracción integral, logrando un rendimiento estimado de casi 28 kilómetros por litro, lo que combina eficiencia y un menor impacto ambiental.

Las versiones Woodland HEV y Limited HEV tienen un motor eléctrico trasero que produce 53 caballos de fuerza. La batería tiene una capacidad de 4.1 A/h.NATHAN LEACH-PROFFER

Seguridad y conectividad avanzadas

Uno de los aspectos más destacados de esta generación es la incorporación de Toyota Connected Services, un paquete de servicios conectados que permite a los usuarios encender el vehículo de forma remota, activar el aire acondicionado, localizar el auto y acceder a información de tráfico en tiempo real a través de una aplicación. También incluye un botón de asistencia SOS para emergencias.

En cuanto a seguridad, todas las versiones vienen equipadas con el paquete Toyota Safety Sense 4.0, que incluye funciones como asistencia de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y alerta de tráfico cruzado. Las versiones Woodland y Limited cuentan además con monitor de atención del conductor y asistencia de señales de tránsito, mientras que todas las variantes incluyen ocho bolsas de aire como estándar.

La gama 2026 estará disponible en una variedad de colores, incluyendo blanco, bronce, azul, negro, rojo, verde y el exclusivo Urban Rock para la versión Woodland. Los precios comenzarán en 650,000 pesos y llegarán hasta 898,000 pesos, dependiendo de la versión y el equipamiento.

Con esta renovación, Toyota no solo actualiza su modelo más emblemático, sino que reafirma su compromiso con la electrificación en México. La llegada de la versión enchufable en los próximos meses ampliará las opciones para aquellos que buscan una movilidad más sostenible, sin sacrificar el rendimiento y la versatilidad que han caracterizado a la RAV4 durante más de tres décadas.

Ficha técnica