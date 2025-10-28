Llega a México la nueva Geely Cityray 2025, una SUV vanguardista e inteligente

Geely Cityray 2025, una SUV refinada que incorpora alta tecnología para ofrecer confort, seguridad y una experiencia de manejo superior, llega a México para fortalecer la presencia de la empresa en el país y marcar una diferencia para aquellos que inician un camino de liderazgo.

Se trata del séptimo modelo que Geely México introduce al mercado nacional. Esta nueva SUV se suma a una gama integrada por Coolray, Starray, GX3 Pro y Okavango, además del sedán compacto Emgrand y el crossover EX5.

Diseño moderno y ADN innovador

Con 4.5 metros de longitud, Geely Cityray 2025 presenta un diseño inspirado en su hermana mayor, la Starray, con un ADN innovador y líneas marcadas que refuerzan su presencia imponente y atractiva.

Destaca su parrilla tridimensional enmarcada por faros LED, una línea lateral transversal y salpicaderas delineadas que acentúan su dinamismo. Los rines de aluminio tipo hélice, disponibles en 16” o 18”, completan un estilo robusto y contemporáneo.

Seguridad: un pilar de la marca

Cityray ofrece un sistema de seguridad integral en todas sus versiones, con seis bolsas de aire y 12 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), que la colocan entre las más completas de su segmento.

Incluye asistente de frenado, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendientes, control de descenso (HAC/HDC), freno de mano eléctrico y monitoreo de presión de llantas, entre otras funciones.

El modelo está construido sobre la plataforma BMA, una arquitectura modular de última generación desarrollada durante cuatro años con la colaboración de más de 500 ingenieros de 15 países. Esta base ofrece un equilibrio ideal entre confort y control, garantizando una experiencia de conducción ágil y placentera.

Interior elegante y tecnología inteligente

El diseño interior mantiene el sello característico de Geely: líneas atrevidas y minimalistas en consola, tablero y puertas, que proyectan una atmósfera sofisticada y moderna.

La pantalla táctil de 13.2 pulgadas integra el sistema de infoentretenimiento, desde el cual se pueden controlar funciones como el clima inteligente con filtro CN95, la cámara de 360° y la conectividad con smartphones.

Todo esto es impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155 de cuarta generación, que garantiza una interacción fluida entre conductor y vehículo.

Disponibilidad y precios en México

La Geely Cityray 2025 está disponible en cuatro colores: Azul Óptico, Blanco Cerámico, Plata Estaño y Gris Cenizo, además de una versión bitono.

Ya se encuentra en los distribuidores Geely de todo el país y puede adquirirse con un precio especial mediante Geely Financial Services con entrega inmediata.

Versiones y precios:

Cityray 2025 GL: $548,990 MXN (Precio especial de $488.990 MXN)

Cityray 2025 GF: $578,990 MXN (Precio especial de $518,990 MXN)

Cityray 2025 GF Bitono: $588,990 MXN (Precio especial de $528,990 MXN)

Con la llegada de este nuevo modelo, Geely refuerza su compromiso con el mercado mexicano, ofreciendo una amplia gama de vehículos que combinan tecnología, seguridad y diseño con una excelente relación precio-equipamiento, manteniendo los altos estándares de calidad internacional que distinguen a la marca.