Bruselas advierte a Trump que responderá con "rapidez y contundencia" ante nuevos aranceles

La Comisión Europea advirtió a Trump de que no dudará en responder "con rapidez y contundencia" si el presidente de Estados Unidos acaba cumpliendo su amenaza de un arancel del 100% a los países europeos que impongan un gravamen a los servicios digitales.

"Las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas. De llevarse a cabo, la UE responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria", señaló un portavoz de la Comisión Europea en declaraciones a la prensa.

En esta línea, Bruselas indicó que la Unión Europea y sus países miembros cuentan con el derecho "soberano" de regular las actividades económicas en sus territorios en línea con sus "valores democráticos y compromisos internacionales".

Asimismo, indicó que los impuestos no son discriminatorios por definición, sino que gravan por igual a todas las empresas independientemente de su origen, negando el argumento del inquilino de la Casa Blanca que sostiene que esta tasa está establecida contra las empresas tecnológicas estadounidenses y que sirve para "aprovecharse" de estas compañías.

"La UE ha apoyado sistemáticamente una solución global para la tributación justa de la economía digital, en consonancia con las conclusiones de los ministros de finanzas del G7. Este sigue siendo nuestro camino preferido, y estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva para lograrlo", señaló el portavoz de la Comisión.

Previamente, el mandatario norteamericano defendió en redes sociales un arancel del 100% a los países europeos que implementen impuestos contra los servicios digitales, asegurando que anulará los acuerdos comerciales firmados con dicho país. Sin embargo, la UE ha declarado en anteriores ocasiones que la regulación digital no forma parte de los acuerdos arancelarios con Estados Unidos.

El mandatario hizo alusión al debate surgido en el seno de la Unión Europea sobre una tasa a estos servicios. "Algunos de estos países están cerca de hacerlo", indicó Trump. La posibilidad de que la aplicación de esta tasa pueda coordinarse a nivel de la UE ha avivado de nuevo las tensiones con Bruselas.

Hasta el momento, países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Austria o Hungría ya cuentan en su estructura impositiva con un gravamen de estas características sobre los ingresos de los motores de búsqueda, los servicios de redes sociales y los mercados en línea que obtienen valor en estos países, con el objetivo de gravar a estos servicios de acuerdo por dónde son consumidos frente a pagar impuestos donde son ofrecidos, normalmente otros países.