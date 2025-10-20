BYD llama a revisión a más de 100,000 unidades

La Administración Estatal de Regulación del Mercado China informó que el gigante automotriz chino BYD realizará el que hasta ahora es el mayor recall de unidades ya que en él se consideran más de 115,000 autos. De acuerdo al informe realizado por esta dependencia, el llamado a revisión tiene qué ver con fallas en diferentes áreas.

La medida afecta solo a los ejemplares comercializados en China y entre ellos están los modelos Tang y Yuan Pro, de mecánica híbrida como eléctrica, que se ensamblaron entre 2015 y 2022. En el caso del Tang el riesgo que se encontró es una falla en el controlador del motor, lo que provocaría corrosión en la placa de circuito y generaría la pérdida de potencia; el número de unidades asciende a 44,500.

Por lo que respecta al Yuan Pro, del que la lista considera a 71,200 unidades, se detectó que los sellos de la batería colocados incorrectamente originarían la entrada de agua, reduciendo la potencia de salida.

BYD informó que los distribuidores realizarán las acciones pertinentes sin costo para los clientes de la marca. En el caso del Tang se llevará a cabo una actualización del software para modificar el método de descarga y así eliminar el riesgo de pérdida de potencia, mientras que en el Yuan Pro se aplicará un sellador especial para la carcasa de la batería para eliminar por completo el peligro de filtración de agua.