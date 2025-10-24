Ver películas y ejercicio, lo que más hacen los mexicanos en su tiempo libre

En México, el entretenimiento y el ejercicio se posicionan como las actividades principales de los mexicanos cuando tienen tiempo libre, de acuerdo con el estudio Retrato del México Actual 2025 realizado por la consultora ACSI Research.

Ante la pregunta: ¿Cuál es la principal actividad que realiza en su tiempo libre? el 37.3% de los mexicanos respondió que ver películas o series en plataformas, mientras que un 15.2% dijeron que lo ocupan para ejercitarse.

Siendo estas las dos principales respuestas; seguidas de escuchar música con 14.2% de las respuestas.

Otro 12.3% de los mexicanos consideró que su principal actividad es descansar en su tiempo libre, un 5.7% acude a salas de cine y un 4.7% utiliza ese tiempo para leer libros.

Cocinar, salir a caminar e ir de compras son otras de las actividades mencionadas.