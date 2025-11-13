Rockland 2025 vuelve con la mira de reunir a 1,200 músicos sobre el escenario

La cuarta edición de Rockland tiene la misión de reunir a más de 1,2000 músicos sobre el escenario para hacer un homenaje al rock en español. La experiencia musical regresará a la Arena Ciudad de México por tercer año en un concierto que se llevará a cabo el 20 de noviembre del 2025.

La edición 2025 de Rockland, además de reunir a más de 1,000 músicos en el escenario, contará con la participación especial de Alex Lora (líder de El Tri), Dave Ellefson (ex bajista de Megadeth), El Abulón (vocalista y tecladista de Víctimas del Dr. Cerebro), Germán Arroyo (baterista de La Gusana Ciega), Alfonso Fors (La Cuca), David Chirino (bajista de La Ley), Kenny Avilés (vocalista de Kenny y los Eléctricos), Rasheed Durán (baterista de Los Daniels), entre otros.

El ensamble de músicos de la edición 2025 de Rockland presentará una selección de 26 canciones, que de acuerdo con su creador y productor Rodrigo Renovales, rendirá un tributo a la historia del rock latinoamericano con canciones de Caifanes, Fobia, Víctimas del Dr. Cerebro, CODA, La Lupita, entre otros.

Además el ensamble de músicos realizará una serie de homenajes a Ozzy Osbourne de Black Sabbath, Xava Drago de CODA, y Ace Frehley de KISS.

Ozzy Osbourne, el vocalista y cofundador de Black Sabbath quien falleció el 22 de julio de 2025, recibirá un tributo con su icónica canción “Paranoid”, de su segundo álbum del mismo nombre. El vocalista de CODA, quien murió en agosto de 2025, y el guitarrista de KISS, quien falleció en octubre, también recibirán un reconocimiento por sus aportaciones a la música.

Los homenajes para Ozzy Osbourne y para Ace Frehley serán las únicas dos canciones en inglés que tocará el ensamble en esta edición de Rockland, el resto será una selección de canciones de rock en español.

Para Rodrigo Renovales el concepto de Rockland es una idea que desde su nacimiento en 2022 no nació propiamente como un concierto sino como una experiencia musical intergeneracional que conecta a los amantes del rock en español y en inglés.

En su primera edición realizada en 2022, Rockland reunió a 700 músicos en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. La edición 2023 creció a 800 músicos invitados en la Arena Ciudad de México con 16,000 asistentes.

En 2024 Rockland logró convocar a 1,000 músicos sobre el escenario de la Arena Ciudad de México y para este año la meta es llegar a los 1,200 músicos de los cuales unos 230 serán jóvenes de 18 años o menos.

El ensamble de Rockland incluye 200 guitarristas, 200 bajistas, 200 bateristas, y 300 vocalistas. Para esta edición se instalarán 270 baterías sobre el escenario de la Arena Ciudad de México.

De acuerdo con el productor de Rockland, Rodrigo Renovales, el montaje de todos los instrumentos y el monitoreo sonoro continúa siendo uno de los principales retos que enfrenta la producción y este año tendrán que hacerlo en tiempo récord.

El proyecto de Rockland mantiene su ambición de algún día poder tocar en el Zócalo de la Ciudad de México y seguir creciendo esta experiencia musical única en su tipo en América Latina.

antonio.becerril@eleconomista.mx