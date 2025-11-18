Reino Unido prohibirá la reventa de entradas para acabar con los precios abusivos

El Gobierno británico dijo este martes que prohibirá la reventa de entradas a precios inflados para conciertos, espectáculos y eventos deportivos, con el fin de atajar el azote de los revendedores que utilizan la tecnología para hacerse con boletos para eventos populares.

El ministro de Vivienda, Steve Reed, afirmó que la compra de entradas para venderlas a un precio muy superior a su valor nominal perjudica mucho a las personas, que tienen que pagar "un ojo de la cara" para asistir a un espectáculo.

Las acciones de la empresa estadounidense StubHub, propietaria del sitio de reventa Viagogo, caían 14% tras conocerse que el Gobierno seguiría adelante con la prohibición.

"Estamos comprometidos a acabar con el escándalo de los revendedores de entradas", dijo Reed a BBC News este martes, añadiendo que sus planes serían expuestos por los ministros en los próximos días.

Las entradas para las giras de artistas como Taylor Swift, Oasis y Radiohead se ofrecen en sitios de reventa a precios desorbitados minutos después de agotarse. Los revendedores utilizan "bots" para adelantarse a las colas.

La próxima gira de Radiohead en Londres es una de las más caras en los sitios de reventa. Las entradas de pie para su concierto del viernes, cuyo precio original era de 85 libras esterlinas (112 dólares), estaban en Viagogo desde 682 libras el martes.

El grupo se unió a Coldplay, Dua Lipa y otros en la firma de una carta abierta, publicada por el grupo de consumidores Which?, en la que se pide al Gobierno que cumpla su promesa de acabar con los revendedores.

Viagogo dijo que los procesos para verificar las entradas serían una forma más eficaz de detener la actividad ilegal de los bots.