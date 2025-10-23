Paco Taibo: “Jóvenes no están leyendo literatura latinoamericana y esto provocaba un vacío doloroso”

En diciembre próximo, el Fondo de Cultura Económica (FCE) encabezará lo que, a decir de su director general, Paco Ignacio Taibo II, será “la operación más grande, yo diría a nivel universal, de fomento a la lectura que se ha hecho”.

Este jueves, durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, el escritor y funcionario dijo que, después de dos años de trabajo, la editorial paraestatal repartirá de manera gratuita un total de dos millones y medio de libros a niños y adolescentes “en toda América Latina”, particularmente en cerca de 14 países, incluyendo Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile, Paraguay, Guatemala, Honduras y México, entre otros.

Lo anterior, como ya se había anunciado con anticipación, es el corazón del programa bajo el título de “25 libros para el 25, por medio del cual, gracias a la alianza con distintas instituciones privadas y de gobiernos latinoamericanos, se entregarán no 25 sino 27 o incluso 28 títulos de autores latinoamericanos reconocidos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX.

Destacar un gran momento de la literatura en AL

En conferencia encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Paco Taibo II, explicó: “Para eso se tuvo que hacer una amplísima labor de cocina y de contactos, de relaciones y de acuerdos con gobiernos, instituciones gubernamentales del segundo nivel, que nos fue permitiendo trazar un mapa de alianzas”.

“Para que esto pueda producirse tuvimos que obtener un financiamiento múltiple. El central fue el que la presidenta organizó desde el apoyo del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), que fue el primer impulso, pero después, país por país fueron aportando. Primero, Colombia aportó la producción editorial de decenas de millares de libros. Desde Casa de las Américas, el fenómeno cubano, en condiciones muy terribles tuvieron que aportar lo que tenían, que era el trabajo de producción editorial. En Argentina teníamos un pacto y las elecciones que llevaron al poder a Milei lo destruyeron. Tuvimos que rehacer el pacto esta vez con el gobierno de la provincia más grande del país, que es la de Buenos Aires, con sede en La Plata. Tuvimos que hacer convenio con Monte Ávila (Editoras Latinoamericana), en Venezuela, para lograr la distribución.

“Poco a poco se logró el cuadro sobre cómo producir millones de libros. La idea era, libros para adolescentes y jóvenes. Fijamos la edad de 15 a 30 años”.

Por lo anterior, detalló, la colección es rica dentro de los marcos de la gran literatura latinoamericana de la segunda mitad y finales del siglo pasado.

“La idea era (destacar) el gran momento de la literatura latinoamericana, porque los jóvenes hoy no la están leyendo y este vacío de lectura provocaba un vacío doloroso. Entonces, ¿por qué no la están leyendo a (Gabriel) García Márquez, a (Juan Carlos) Onetti, a Sergio Ramírez, ¿por qué?”, cuestionó Taibo II.

Sobre la lista de autores y títulos a repartir, al menos aquellos que ya es posible confirmar, Taibo II señaló que “incluye lo mejor de la literatura latinoamericana”, y dio a conocer las portadas de los 18 primeros.

Se abrirán cajas en diciembre

El trabajo para hacerse con los derechos de autor de cada uno de los títulos, señaló el funcionario, “fue un divertidísimo viacrucis, porque la viuda de no sé quién decía: ‘si no hay dinero yo no le entro’; que si la agencia literaria que tiene los derechos de tal; la editorial que controla a tal. Entonces hubo que sortear toda esta maraña con una serie de alianzas particulares”.

Taibo añadió que “de los 70 u 80 libros que intentamos en la primera lista, se nos quedaron los 25 para el 25, pero dio la casualidad de que me sobraron dos. Por lo tanto, en realidad serán 27 para el 25, y hasta el último minuto a lo mejor se vuelve 28, porque hay algunos derechos de autor que estamos peleando para que los cedan para la colección”.

Será el 17 de diciembre, dijo finalmente el funcionario, de manera simultánea se abrirán cajas para el obsequio de los títulos en la región.

